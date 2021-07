Dr. Mario World : fin des consultations le 1er novembre pour Nintendo

Tout ne sourit pas toujours à Nintendo. Deux ans après son lancement sur mobile, Dr. Mario World va déjà fermer. La firme japonaise a annoncé la fin de la prise en charge du jeu au 1er novembre. Dès le 29 juillet, vous ne pourrez plus acheter de contenus bonus.

Si Mario Kart Tour sur mobile avait été un joli coup et une première incursion sur smartphone réussie pour Nintendo dans sa volonté d’adapter ses grands classiques console, la suite n’a pas toujours connu le même succès. Lancé il y a tout juste deux ans, le jeu mobile Dr. Mario World va cesser de recevoir ses patients au 1er novembre et il va même diminuer les ordonnances dès le 29 juillet.

Dans un tweet, puis sur son site, le compte officiel du jeu adapté du titre à succès de la NES et de la Game Boy Dr. Mario a annoncé la fin du service au lundi 1er novembre 2021 8 h.

End of service notice: The Dr. Mario World game's service will end on Oct. 31, 2021. Thank you very much to the players who have supported the game. For details, please check this link: https://t.co/fC5qnRnLFD

