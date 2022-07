Nintendo lance un service d’assurance au Japon pour réparer le Joy-Con Drift

Nintendo lance au Japon un service de réparation pour toutes les Switch au Japon. Ce service de garantie permet de réparer différentes pannes qui peuvent survenir sur la Switch.

On connaît depuis quelques années les problèmes de drift sur les Joy-Con de la Switch. Une usure prématurée qualifiée d’inévitable par Nintendo et qui n’arrange pas du tout les joueurs. Au Japon, le constructeur a lancé une couverture de garantie pour réparer les différents modèles de Switch des joueurs japonais.

Une garantie à 15 dollars par an

Un service de réparation officiel de Nintendo Switch a été lancé au Japon. Baptisé « Wide Care », il permet de garantir la couverture de plusieurs réparations. Cette garantie concerne les pannes naturelles, les pannes dues à l’humidité et les dommages liés à la chute de la console. L’abonnement est à environ 1,5 euro par mois ou 15 euros par an.

Nintendo vend ce service surtout pour les familles qui veulent éviter de mauvaises surprises à cause d’un enfant qui ferait tomber la console de jeux. Ce service de couverture a l’air assez large, mais avec une limite de six réparations par an. Cependant, l’expédition de la console est comprise dans le prix de l’assurance.

Les trois consoles de salon de Nintendo peuvent être couvertes par ce service : la Switch, la Switch Lite ainsi que la Switch Oled. Les réparations peuvent concerner le corps, l’écran, les manettes Joy-Con (pas pour le modèle Lite), le dock (pas pour la Lite non plus) ou le chargeur secteur.

