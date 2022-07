Une édition « Splatoon 3 » de la Nintendo Switch OLED arrive bientôt

Alors que « Splatoon 3 » va sortir au mois de septembre, Nintendo a préparé une édition spéciale pour le jeu de sa Switch OLED. Le fabricant va aussi proposer une manette Switch Pro et une housse de transport aux couleurs du jeu.

Les éditions spéciales et Nintendo, ça va ensemble. Comme il l’avait pu le faire avec Splatoon 2, le fabricant de consoles va sortir ce 26 août une édition Splatoon 3 de sa Switch OLED. Pour rappel, Splatoon 3 est prévu pour le 9 septembre prochain et avait été annoncé lors du Nintendo Direct en février dernier.

Une Switch OLED édition Splatoon 3 qui arrive le 26 août

Cette édition Splatoon 3 de la Switch OLED voit ses Joy-Con être colorés, l’un en bleu/violet, l’autre en jaune/vert. Les manettes ainsi que le dos et le dock sont ornés d’images de calamars provenant de Splatsville (pour les connaisseurs). Le dos et le dock d’ailleurs, sont en blanc, avec des graffitis qu’on trouve dans les visuels du jeu.

Concernant le tarif de l’édition Splatoon 3 de cette Switch OLED, il sera de 359,99 dollars. Le prix français n’est pas connu puisque Nintendo refuse de communiquer un prix conseillé pour ses appareils, néanmoins on sait que la console de jeux sera disponible le 26 août en magasin. À noter que le jeu sera vendu séparément.

Nintendo a aussi une manette Switch Pro Splatoon 3 pour vous

En plus de la console, Nintendo va sortir une manette Switch Pro aux couleurs des Inklings et Octolings avec grips colorés en bleu et en jaune. Le corps de la manette Switch a des graffitis sur le modèle de ceux qu’on trouve dans le jeu. Cette manette en édition spéciale sera vendue à 74,99 dollars, sans qu’on connaisse le prix français pour le moment.

Mais ce n’est pas tout (toujours pas), puisqu’une pochette de transport aux couleurs de Splatoon 3 sortira aussi, avec un contour jaune et des motifs relatifs au jeu. Ces deux accessoires pour Switch sortiront le même jour que le jeu, à savoir le 9 septembre. Son prix sera de 24,99 dollars, malheureusement le prix français n’a pas été communiqué.

