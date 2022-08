Nintendo ne lancera pas une nouvelle Nintendo Switch de si tôt

Si vous attendez encore une Nintendo Switch Pro, il va falloir prendre son mal en patience. Ce ne sera pas pour 2022.

Malgré une longue suite de rumeurs insistantes, provenant parfois de médias renommés comme Bloomberg, Nintendo n’a jamais vraiment renouvelé sa Nintendo Switch depuis le lancement en 2017. La marque a bien lancé un modèle Lite et un modèle Oled, mais avec le même niveau de performance que le premier modèle.

Le temps se faisant, et l’évolution offerte par les nouvelles consoles PlayStation et Xbox étant palpables par tout un chacun, la fiche technique de la Nintendo Switch commence à sérieusement prendre un coup de vieux. Trop pour certains qui attendent désormais désespérément une « Nintendo Switch Pro » qui rehausserait les performances des jeux.

Les joueurs en question devront prendre leur mal en patience, l’éventuelle nouvelle Nintendo Switch n’arrivera pas tout de suite.

C’est le très sérieux média Nikkei au Japon qui a pu obtenir cette information en marge des résultats fiscaux de Nintendo. La firme y a annoncé des ventes de consoles en baisse par rapport aux attentes, notamment en raison de la conjoncture économique et de la pénurie de composants. Nintendo n’est pas la seule dans ce cas, les résultats de PlayStation et Xbox étaient également en berne.

Nikkei: there will be no new Nintendo hardware this fiscal year, which ends in March 2023. Not immediately clear whether that part of the article is from Nikkei's own reporting or what Nintendo President, who Nikkei interviewed for the story, said. https://t.co/HJVqk9Kbef

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) August 4, 2022