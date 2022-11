Cette Wii est en fait un Mac mini M1 et elle fait tourner Mario Kart en 4K

Un YouTubeur s'est amusé à remplacer le châssis de son Mac mini M1 par une Wii. Un défi intéressant à bien des égards.

Luke Miani est un vidéaste tech américain qui aime bien mettre les mains dans le cambouis et démonter des produits. Au début du mois de novembre, il a publié une vidéo d’un projet un peu fou : rendre son Mac mini M1 moins « ennuyeux ». Il faut dire que le format n’a que peu évolué depuis sa présentation en 2005. Constatant que les dimensions étaient assez proches de celles d’une Wii, il s’est donc mis en tête de faire rentrer son ordinateur dans le châssis de la console de Nintendo.

La plupart des composants rentrent facilement dans le corps en plastique de la reine du gaming « casual » et le clapet sur le côté pensé pour brancher des manettes et des cartes mémoires de GameCube est parfait pour intégrer de manière discrète une partie de la connectique, comme les ports USB. Mais le créateur a été confronté à certains défis lors de sa réalisation.

L’alimentation : un vrai challenge

Le premier point à modifier a bien sûr été l’esthétique. Luke Miani a dû couper certaines parties de la coque de la Wii afin que la connectique passe sans accroc. C’est d’ailleurs l’une d’elles qui a posé l’un des plus gros soucis : l’alimentation. En remplaçant le connecteur d’origine pour avoir de l’USB-C, le Mac mini s’allumait, mais présentait des problèmes de voltage, générant des perturbations de signal.

Sa seconde idée a donc été de reprendre l’alimentation de la Wii elle-même, donnant encore plus de charme à sa création. Malheureusement, celle-ci est limitée à 53 watts, ce qui est suffisant pour lancer le Mac mini M1, mais pas pour supporter les plus gros pics de performances, créant ainsi un throttling désagréable lors des tâches un peu trop lourdes.

C’est finalement un chargeur de Microsoft Surface, dont le connecteur a été remplacé par celui d’origine de la Wii qui a été choisi. Et ça fonctionne !

Le refroidissement

Parmi les composants ne rentrant pas dans le châssis de la Wii, le plus volumineux était le ventilateur. Les MacBook l’ont prouvé, l’Apple M1 est capable de tourner correctement sans refroidissement, mais les performances sont moins prononcées. Luke Miani a donc trouvé un ventilateur de la même taille que celui de la Wii et a réussi à l’intégrer parfaitement au cœur de sa création avec un peu d’ingéniosité et d’impression 3D.

Des jeux Wii en 4K

Désormais, Luke Miani est donc le propriétaire d’un Mac mini M1 dans le corps d’une Wii, donnant à son bureau un côté à la fois rétro et fun. Plus encore, en installant l’émulateur Dolphin sur son Mac, il est désormais capable de jouer aux jeux Wii d’origine sur son téléviseur de 75 pouces… upscalés en 4K. Certes, il n’avait pas besoin de modifier son ordinateur pour cela, mais il avoue avoir appris énormément de choses lors de son opération.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.