Le prix officiel des jeux Nintendo devrait augmenter dès aujourd’hui

Nintendo organise un de ses événements en ligne Nintendo Direct. Cela devrait être l'occasion pour le fabricant d'acter une hausse de prix de ses jeux à 80 euros. Une augmentation stratégie à un moment opportun.

Après Sony et Microsoft, le tour de Nintendo serait venu. Le constructeur à succès de la Nintendo Switch est le dernier des trois à ne pas encore avoir officialisé une hausse des prix pour ses jeux. Des premiers faisceaux concordent vers une augmentation officielle qui aurait lieu dès aujourd’hui, à l’occasion du prochain Nintendo Direct.

Comme dans le cas de Xbox, Nintendo aurait tout simplement patienté jusqu’à la sortie d’un jeu très attendu.

80 euros pour le prochain The Legend of Zelda ?

Un listing sur le très officiel eShop de Nintendo aux États-Unis, supprimé depuis, ainsi que l’arrêt des précommandes chez GameStop, Best Buy et Amazon laisse présager que le prix de départ aurait été sous-estimé pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Le prochain blockbuster de Nintendo dont la sortie est attendue pour le 12 mai 2023 serait le premier jeu de la firme à être commercialisé à 69,99 dollars aux États-Unis contre 59,99 dollars habituellement. En France, cela se traduirait par un prix de 79,99 euros au lieu de 69,99 euros.

Une annonce en marge du Nintendo Direct

La coïncidence avec le prochain événement de Nintendo semble trop belle. Le constructeur a en effet annoncé l’un de ses fameux Nintendo Direct pour ce mercredi 8 février à partir de 23h. Il serait l’occasion de découvrir les jeux attendus pour la première moitié de l’année, dont le fameux prochain jeu Zelda.

Si l’on peine à imaginer Nintendo officialiser le prix de son nouveau titre pendant l’événement, on peut au moins s’attendre à une ouverture formelle des précommandes, ce qui devrait permettre de confirmer cette nouvelle grille de prix.

Le moment opportun

On peut être surpris de voir que Nintendo n’a pas souhaité attendre sa prochaine génération de console pour justifier cette hausse de prix. En effet, le reste du marché a privilégié la bascule vers la génération PS5 pour faire passer la pilule en arguant d’une augmentation des coûts de développement. Il faut rappeler que le tarif de 70 euros pour un jeu neuf à gros budget est un tarif qui a été mis en place au lancement de la PlayStation 3 ou de la Xbox 360 en 2007, il y a plus de 15 ans.

En prenant seulement en compte le taux d’inflation, un prix actualisé de 70 euros en 2023 devrait donner pas loin de 90 euros. Et cela sans tenir compte de l’augmentation des coûts de développement entre un jeu de 2007 et un jeu de 2023. Pour autant, le marché du jeu vidéo est également un marché en très large croissance depuis 2007 avec de nombreux nouveaux leviers de revenus. Un jeu Zelda de l’époque ne proposait pas de DLC quand ce fut le cas pour l’épisode Breath Of The Wild.

Quoi qu’il en soit, ce qui détermine le prix commercial d’un jeu est également le prix auquel il pourra correctement se vendre. Compte tenu du succès du précédent épisode et de sa console de jeu, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom semble le candidat idéal pour tester une augmentation de prix. De son côté, Microsoft a fait porter ce changement sur la sortie de Redfall, également prévu en mai, mais c’est bien le lancement de Starfield qui devrait intervenir en juge de paix.

