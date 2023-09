Nintendo Switch 2 : déjà des démos à la Gamescom (mais pas pour nous)

Le très sérieux Eurogamer dévoile que Nintendo a montré sa console nouvelle génération lors de Gamescom à quelques développeurs. La Nintendo Switch 2 est en approche.

Des années de rumeurs de Switch Pro, sans doute devenue Nintendo Switch Oled et une Nintendo Switch qui cartonne tellement qu’on a du mal à imaginer Nintendo tenter le changement de génération. Et pourtant, au bout de quasi sept ans de bons et loyaux services, la Nintendo Switch a de plus en plus de mal à encaisser la sortie de nouveaux jeux. Le lancement d’une nouvelle génération est de plus en plus attendu.

C’est à la Gamescom que pour la première fois des échos de cette nouvelle console ont pu être entendus, comme le rapporte Eurogamer. Peu surprenant quand on sait que Nintendo avait investi un très large emplacement dans la zone professionnelle du salon allemand, une zone réservée à des présentations confidentielles derrière portes closes. Pendant que la presse pouvait s’essayer à Super Mario Wonder, attendu le 20 octobre, des développeurs avaient rendez-vous avec Nintendo pour une présentation de sa prochaine console.

Qu’a-t-on appris de la Switch 2 ?

D’après les développeurs interrogés par Eurogamer, Nintendo a fait essentiellement des démonstrations techniques des nouvelles capacités graphiques de sa prochaine console. On la surnomme Nintendo Switch 2, mais on ne sait même pas si la firme gardera vraiment ce concept et choisira ce nom.

Plus précisément, c’est une version next-gen de The Legend of Zelda Breath of the Wild que les développeurs ont découverte sur cette nouvelle machine. Ce genre de démo est habituel dans le secteur et ne signifie pas que Breath of the Wild aura le droit à une mise à jour technique dans la version commerciale du jeu. Pour comparaison, Sony faisait des démonstrations de sa PlayStation 5 avec Spider-Man, alors que Microsoft comptait sur Gears 5. Les constructeurs font généralement appel aux développeurs de leur fleuron, capable de mettre en lumière rapidement les prouesses des nouvelles consoles.

Le site VideoGamesChronicle indique que la démo Unreal Engine 5 The Matrix Awakens a été également présentée par Nintendo pour vendre sa nouvelle console. Il s’agit du moteur de jeu le plus utilisé au monde par les développeurs et éditeurs tiers. Garantir une compatibilité avec l’Unreal Engine est donc une étape importante pour préparer le succès d’une console.

Ce que tout cela nous dit surtout, c’est que Nintendo entame réellement le lancement de sa nouvelle console. Ce type de démonstration est fait pour convaincre les développeurs de demander des kits et préparer leurs jeux pour le lancement. Il devient de plus en plus clair que Nintendo prévoit le lancement d’une nouvelle génération de console de jeu pour l’année 2024. D’après Eurogamer, le lancement serait prévu plutôt pour la fin de l’année 2024, mais Nintendo aimerait avancer ce calendrier.

Après le succès rencontré par la Nintendo Switch, et l’émergence d’autres consoles portables comme le Steam Deck, on imagine que Nintendo gardera le même concept de console hybride pour sa nouvelle machine. En se basant sur le même type d’architecture ARM et Nvidia, la firme nippone pourrait offrir une rétrocompatibilité totale avec la première génération et ainsi facilité la transition.

