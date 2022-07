The Matrix Awakens : plus que quelques jours pour télécharger la démo d’Unreal Engine 5

Démo bluffante des possibilités prochaines du moteur Unreal Engine 5 développé par Epic Games, "The Matrix Awakens" ne sera bientôt plus jouable. Le développeur américain s'apprête à la retirer des plateformes sur lesquelles elle était téléchargeable.

Le jeu du futur se dessine aujourd’hui… mais vous ne pourrez bientôt plus y goûter. Enfin, en attendant les prochains jeux qui tourneront officiellement sous Unreal Engine 5, le fabuleux moteur de jeu conçu par Epic Games (les prochains Mass Effect et The Witcher, Redfall, etc.) et qui devrait animer les prochains mois. Ce dernier a en effet annoncé le retrait de sa démo The Matrix Awakens qui permettait aux joueurs de tester les facultés du moteur.

Un retrait, mais pas une suppression

Selon l’information relayée par le site Gameblog, Epic Games va tout simplement retirer la démo des PlayStation Store et Xbox Store. Vous ne pourrez donc plus vous amuser avec Neo et consorts, à coup de balade dans la ville ou de course-poursuite sur la route, si vous ne téléchargez pas la démo avant le 9 juillet 2022 sur votre PS5 ou Xbox Series.

Si vous aviez déjà téléchargé et essayé la démo, elle restera activée sur votre console. Vous avez jusqu’au samedi 9 juillet pour l’ajouter à votre bibliothèque, puis la retélécharger si vous l’aviez supprimée. La démo The Matrix Awakens est disponible gratuitement.

Cette démo n’est cependant pas la première dévoilée par le concepteur de Fortnite pour mettre en avant les talents de son moteur. La toute première avait déjà montré les prouesses à attendre d’Unreal Engine 5. On y découvrait alors les deux nouveautés : Nanite, centré sur la géométrie des environnements sans les contraintes en termes d’affichage des polygones, et Lumen surtout qui propose un nouveau système de gestion des éclairages complètement dynamique.

