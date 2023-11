La Nintendo Switch va perdre l’une de ses applications d’origine

Twitch annonce la fin du support de son application officielle sur Nintendo Switch. La console perd l'une des rares applications multimédias proposées sur la plateforme.

À l’ère des consoles « multimédia » comme la PlayStation 4 ou la Xbox One, la Nintendo Switch avait été regardée d’un œil interloqué. La console de Nintendo proposait très peu d’applications en dehors des jeux vidéo. C’était d’autant plus déstabilisant qu’elle ressemble à une cousine éloignée d’une tablette 7 pouces. On pouvait alors facilement s’imaginer regarder du Netflix ou d’autres contenus de ce type.

Une application était passée jusque-là entre les mailles du filet et restait disponible sur Switch : Twitch. L’application de streaming, historiquement dédiée au jeu, va bientôt disparaitre.

Coupure du signal le 31 janvier

Twitch a annoncé la fin du support de son application sur Nintendo Switch. L’application ne sera plus disponible sur l’eShop de Nintendo à partir du 6 novembre 2023. Tous les utilisateurs perdront ensuite l’accès au service à partir du 31 janvier 2024.

Sur les autres consoles de jeux, l’application Twitch permet également de diffuser une partie directement depuis la console. C’est une fonction assez populaire, notamment sur PlayStation. Sur Switch, cela n’a jamais été proposé. Les plus optimistes pourraient donc espérer l’arrivée d’une nouvelle version plus complète de l’application Twitch, pourquoi pas en accompagnement d’une nouvelle console chez Nintendo.

Il ne reste donc qu’une application multimédia disponible à notre connaissance sur la console de Nintendo, YouTube. Google ne semble pas prêt à mettre fin au support de l’application sur la console japonaise.