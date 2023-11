Nintendo Switch 2 : ne croyez pas toutes les rumeurs

Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a évoqué la Switch 2... pour dire que certaines rumeurs étaient fausses. Les tournures de phrases restent cependant assez évasives.

La Nintendo Switch 2 va-t-elle sortir ? Cela ne fait presque aucun doute, mais la firme nipponne souhaite tout de même brouiller les pistes. Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, dément certaines rumeurs avec un langage légèrement détourné.

Les rumeurs sont « inexactes »

À l’occasion de l’annonce des résultats financiers de Nintendo, pour septembre 2023, Shuntaro Furukawa a dévoilé des chiffres très flatteurs pour Nintendo. L’entreprise multiplie les records malgré sa console vieillissante sortie en 2017. Malgré cela, la sortie de jeux marquants comme The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a propulsé les ventes de jeux et de machines en 2023.

Est-ce que la Switch première du nom peut encore tirer ces chiffres vers le haut une année de plus ? Elle en aura en tout cas la charge sur cette fin d’année et Shuntaro Furukawa ne souhaite pas que des rumeurs au sujet de celle qui viendra la remplacer viennent faire de l’ombre à la console hybride.

L’homme d’affaires affirme que « des rumeurs circulent […] comme s’il s’agissait d’informations publiques, mais elles sont inexactes ». Il cite plus précisément le fait que la console aurait été présentée à certains partenaires lors de la Gamescom, niant ce fait pourtant corroboré par plusieurs médias. Autre exemple : certains studios de jeux auraient eu accès à la future console dès 2022, là encore ce ne serait pas vrai.

De même concernant les nombreuses demandes de dépôt de brevet : « nous étions conscients que ces informations seraient rendues publiques, cela ne signifie pas qu’elles finiront dans un produit ». Un constat qui est vrai pour tous les brevets.

L’espoir n’est pas mort

Si Shuntaro Furukawa dément certaines rumeurs, il ne semble pas nier l’existence même de la console. Il faut dire que c’est un jeu d’équilibriste que de contenter les actionnaires à une période aussi charnière. Il faut à la fois les rassurer sur les ventes à court terme de la Switch, mais aussi sur les plans à plus long terme.

Rappelons que selon certaines rumeurs, la Switch 2 pourrait être présentée au printemps pour une sortie en fin d’année 2024.