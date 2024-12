Nintendo Switch 2 : un accessoire déjà aperçu en ligne

Une housse destinée à la Nintendo Switch 2 a été aperçue sur le site de e-commerce chinois Alibaba. Les dimensions et le design de cet accessoire coïncident avec le gabarit pressenti pour la machine de Nintendo.

Peu à peu, la Nintendo Switch 2 se fait plus « palpable » // Source : Philip Myrtorp – Unsplash

Nous sommes le 4 décembre 2024 et Nintendo n’a toujours pas pipé mot au sujet de sa Switch 2. On sait néanmoins que la console est à ce stade quasiment finalisée et que son lancement pourrait intervenir dans le courant de l’été 2025. Une piste d’autant plus crédible que les accessoiristes commencent à s’activer… signe que les choses se précisent effectivement du côté de Nintendo et de ses partenaires.

C’est dans ce contexte que le site spécialisé Kotaku partage cette semaine la capture d’écran d’un produit aperçu sur la plateforme chinoise de e-commerce Alibaba. Il s’agit en l’occurrence d’une housse destinée à la Nintendo Switch 2, dont le design et les dimensions correspondent aux mensurations pressenties pour la console du géant nippon. Le placement des boutons visible sur cet étui coïncide par ailleurs à des rendus de la Switch 2 partagés un peu plus tôt cette année.

Des accessoires pour Switch 2 apparaissent peu à peu en ligne

En parallèle, des utilisateurs du forum Famiboards ont découvert des protections d’écran en verre trempé qui semblent, elles aussi, correspondre aux dimensions présumées de l’écran de la Nintendo Switch 2.

L’apparition en ligne de ces différents produits laissent entendre que les accessoiristes ont déjà reçu les dimensions de la console, et que cette dernière approche de son ultime ligne droite avant le lancement. On ne peut toutefois pas tout à fait exclure que certains d’entre eux spéculent purement et simplement sur le design de la console pour prendre de l’avance.

Pour rappel, la Nintendo Switch 2 devrait embarquer un écran de 8 pouces, contre 7 pouces « seulement » pour l’actuelle Switch OLED. La nouvelle console de Nintendo devrait aussi être un peu plus grande et épaisse, mais aussi se montrer rétrocompatible avec les titres de la génération actuelle.