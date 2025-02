Nintendo va continuer à faire vivre la première Switch encore un bon moment

Après des mois et des mois de rumeurs incessantes, la Nintendo Switch 2 a enfin été officialisée au mois de janvier 2025. S’il reste de nombreuses inconnues concernant la prochaine console de Nintendo, le constructeur japonais s’est exprimé sur le sort de la Switch première du nom.

Car si les ventes de la console ralentissent, avec 4,52 millions d’unités vendues depuis Noël, le parc installé est tout simplement massif : 150,86 millions de Nintendo Switch ont été vendues depuis la sortie de la console en mars 2017.

À l’occasion de l’annonce de ses derniers résultats financiers, Nintendo a voulu rassurer le public sur l’attention qu’il portera à cette première Switch.

Son président Shuntaro Furukawa a en effet déclaré (via VGC) que l’entreprise continuera d’alimenter la Switch après la sortie de la Switch 2 et ce « tant qu’il y aura de la demande ». Selon lui, la sortie de la nouvelle console n’affectera pas les ventes de la première.

Il faut dire que la prise de risque est minimale avec cette prochaine console, qui améliore la formule en conservant les grandes bases de son design et ergonomie. Les très nombreux possesseurs de Switch ne devraient donc pas se jeter sur la Switch 2 à sa sortie, Nintendo comptant avant tout sur une longue traine commerciale.

Les deux « générations » de console vont co-exister encore pendant plusieurs années. Pour comparaison, la Wii avait connu une durée de vie de 13 ans, et la Wii U 11 ans et demi, survivant bien longtemps après l’arrivée de leurs successeuses.

La Switch 2 étant rétro-compatible avec les jeux de la Switch, l’écosystème incitera à une transition lente avec que les jeux sortiront tous sur les deux consoles pendant plusieurs années.

Nintendo surveillera ici les ventes de consoles, mais surtout de jeux, pour ajuster sa stratégie commerciale concernant la Switch. La console reste à ce stade la plus vendue du marché, et ce près de 8 ans après sa sortie.

