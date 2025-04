Switch 2 : Nintendo éclaircit la situation sur l’épineux sujet des prêts et de l’occasion

Avec sa nouvelle console, Nintendo inaugure aussi un nouveau format de cartouche ne contenant qu’une clé de téléchargement. Au risque de limiter l’occasion ? Heureusement, pas vraiment.

La Switch 2 a beau avoir été officialisée la semaine dernière, on continue d’apprendre des détails à son sujet chaque jour. Après la déception des joysticks qui ne seront pas immunisés aux problèmes de « drift », la dernière information concerne les cartes clés de jeu.

Selon des informations obtenues par Gamespot, ces cartouches d’un nouveau genre ne seront heureusement pas à usage unique.

Pas lié à une console ou un compte

Rembobinons un instant. Les « Game-Key Card » ou « carte clé de jeu » en bon français sont une nouvelle génération de cartouche Switch qui ne contient aucune donnée, excepté un code de téléchargement permettant de rapatrier les données du jeu depuis le web. C’est un format hybride entre le jeu physique et numérique pensé pour les titres trop gros pour tenir sur une cartouche.

La crainte autour de ces nouvelles cartouches était que, comme pour les clés de téléchargement « classiques », elles ne puissent être utilisées qu’une seule fois et donc éternellement liées à un compte ou une console. Tetsuya Sasaki, responsable du développement technique chez Nintendo, a fort heureusement balayé ces craintes d’un revers de la main.

« Les cartes clés de jeu démarreront sur la console ou sur le système dans lequel elles sont insérées. Elles ne sont pas liées à un compte ou quoi que ce soit », explique le responsable. En somme, vous pourrez prêter vos cartouches à un ou une propriétaire de Switch 2 sans que cela ne pose de problème. Il sera donc aussi possible de les revendre sur le marché de l’occasion.

Connexion Internet obligatoire (au début)

Seul petit bémol tout de même, l’expérience ne sera pas exactement comme avec une cartouche actuelle de Switch. La carte clé de jeu ne contenant aucune donnée, il faudra nécessairement que la Switch dans lequel elle est insérée (que ce soit la 2e, 3e, 5e ou autre) soit connectée à Internet, au moins au début.

Au moment de l’insertion de la cartouche, la Switch téléchargera alors le jeu et il sera ensuite possible de jouer hors ligne comme avec un vrai jeu physique. N’espérerez pas jouer sans la cartouche une fois le jeu installé par contre, la carte clé de jeu agira comme une espèce de pass d’accès aux données téléchargées sur la Switch. Si la cartouche est prêtée ou vendue, le jeu ne sera donc plus jouable sur la console d’origine.