Nintendo Switch : n’attendez pas une nouvelle génération avant 2023

Fort du succès de sa Switch, Nintendo veut prolonger au maximum la durée de vie de sa génération actuelle de console. La Switch ne devrait pas connaitre de successeuse avant 2023.

Nintendo n’est pas un fabricant de consoles comme les autres. D’une part, la firme sait cultiver sa différence avec des consoles qui tentent de nouvelles choses sans participer à la guerre technologique à laquelle participent Microsoft et Sony. D’autre part, depuis quelques années le lancement des consoles Nintendo se fait en décaler par rapport au reste du marché. La Wii U avait été lancée un an avant ses concurrentes, en 2012, avant de laisser sa place en 2017 à la Nintendo Switch, lancée de fait 3 ans après la Xbox One et la PlayStation 4.

Ce décalage va s’accentuer si l’on en croit les dernières déclarations de Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, lors d’une session de questions-réponses avec les investisseurs.

Cette session fait suite à la récente publication des résultats financiers de Nintendo durant laquelle la marque a annoncé qu’une « Switch Pro » ne verrait pas le jour en 2020.

Au-delà d’un simple nouveau modèle, le président de Nintendo a été interrogé sur sa façon d’appréhender la « next-gen » c’est-à-dire, l’après Nintendo Switch.

Sur ce sujet, il explique que la Nintendo Switch est d’après ses équipes « une console très différente des générations précédentes de console Nintendo ». Il fait ici probablement référence au fait que pour la première fois, la Nintendo Switch est à la fois une console de salon et une console portable. Toutes les équipes de développement peuvent donc se concentrer sur une seule plateforme pour leurs jeux.

Pour aller plus loin Test de la Nintendo Switch Lite : petite, mignonne et un tantinet frustrante

Il ajoute « nous regardons le marché actuel et nous avons le sentiment qu’il y a beaucoup de façons de réfléchir au développement de futures consoles ». Nintendo réfléchit donc évidemment déjà à sa future plateforme.

Cependant il précise « en se concentrant sur la Nintendo Switch, nous avons le sentiment que nous pouvons avoir une durée de vie très différente (et plus longue) que les consoles Nintendo précédentes ».

Here is a look at cumulative global console shipments, launch aligned.

After 34 months on the market the Nintendo Switch has achieved cumulative sell in of 52.48m.

Due to the strong holiday period, the system is currently tracking ahead of PS4 and PS2, slightly behind Wii. pic.twitter.com/MT1iXXwyX0

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 30, 2020