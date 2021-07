Nintendo Switch OLED : pensez-vous l’acheter ?

Après des semaines de fuites autour d'une Switch Pro, c'est finalement une Switch OLED qui a été annoncée par Nintendo. Si la nouveauté est réelle, certains regrettent le manque de changement. Le SoC reste le même, la définition reste à 720p en portable et 1080p sur dock. Qu'en pensez-vous ? Comptez-vous quand même l'acheter ?

Cette semaine, presque sans prévenir, Nintendo a sorti de son chapeau (rouge) la tant attendue nouvelle version de sa Switch. Si de nombreuses rumeurs pointaient vers un nouveau SoC ou bien une définition 4K en mode dock, big N en a décidé autrement. Exit la Switch Pro, disons bonjour à la Nintendo Switch OLED.

Tour du propriétaire

La principale différence est dans le nom : la Switch OLED possède, sans surprise, un écran OLED. Au passage, celui-ci s’agrandit de quelques centimètres : il passe de 6,2 pouces à 7 pouces. Les bordures s’en trouvent logiquement affinées.

Pour le reste, les différences restent extrêmement minces. Les haut-parleurs de la Switch OLED auraient été améliorés et le dock de la console, en plus d’adopter un look un peu plus arrondi, sera ce coup-ci fourni avec un port Ethernet. Il sera d’ailleurs possible de le procurer seul sans la console. Dernière différence importante : le support à l’arrière de la console est considérablement élargi. Il embrasse désormais toute la longueur de la console et semble à la fois plus solide et plus stable.

Et à l’intérieur ?

Pour ce qui est de l’intérieur, assez peu de choses changent. Le CPU est le même, la batterie, et donc l’autonomie, ne change pas. Seul changement : le stockage est multiplié par deux. Comptez 64 Go pour installer vos jeux contre 32 Go auparavant.

Reste le prix : la Nintendo Switch OLED est vendue 359,99 euros chez de nombreux revendeurs, soit une soixantaine d’euros de plus que l’ancien modèle.

Dans les commentaires sous notre vidéo ou sous celle de l’annonce de Nintendo, de nombreux fans semblent assez déçus par les nouveautés apportées. D’autres considèrent que si on n’a pas de Switch, cela peut être intéressant. Beaucoup regrettent également que Nintendo n’en ait pas profité pour passer son écran d’une définition de 720 p à 1080 p.

Craquerez-vous le 8 octobre ?

C’est dans ce contexte que nous souhaitons connaître votre avis au sujet de la Switch OLED, qui sortira en magasin le 8 octobre 2021.

Comme d’habitude, n’hésitez pas à expliquer votre choix dans la rubrique des commentaires, l’article sera mis à jour en fin de semaine prochaine avec les réponses les plus pertinentes.