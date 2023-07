Ces deux voitures électriques chinoises font partie des plus sûres du marché en cas d’accident

L'organisme de crash-test EuroNCAP vient de publier une nouvelle salve de résultats. Parmi eux, ceux des nouvelles Nio ET5 et EL7 vendus depuis peu en Europe, qui cartonnent et obtiennent la note maximale de cinq étoiles. La berline et le SUV font partie des voitures électriques les plus sûres du marché actuellement.

Lorsque l’on choisit une voiture, surtout si celle-ci est électrique, on regarde bien souvent deux points principaux : le prix ainsi que l’autonomie. Mais un autre aspect est souvent mis de côté, bien qu’il soit aussi très important. Il s’agit de la sécurité. Certes, on pense à jeter un oeil aux aides à la conduite, mais peu pensent à regarder les notes des crash-tests. Et pourtant, cela peut être déterminant en cas d’accident.

Nio cartonne

Bien sûr, cela ne sera pas forcément utile lors d’un petit accrochage, bien que ce dernier pourrait tout de même envoyer votre voiture électrique à la casse. Et ce même si le choc a été très léger, endommageant à peine la carrosserie. Mais en cas de collision plus grave, il est indispensable d’avoir une auto résistante et conçue pour encaisser au maximum. Pour cela, c’est du côté des crash-tests EuroNCAP qu’il faut se tourner.

Il s’agit d’un organisme indépendant, chargé de tester les nouvelles voitures lancées sur le marché afin de leur attribuer une note en fonction de plusieurs critères objectifs. Aujourd’hui, la plupart réussissent à obtenir les cinq étoiles, qui n’est autre que le score maximal. On pense notamment aux Tesla Model 3 et Model Y, qui font partie des voitures les plus sûres du marché.

Mais la berline et le SUV ont de nouvelles concurrentes de taille. Il s’agit des Nio ET5 et EL7, deux modèles qui arrivent tout doucement sur le marché européen et qui sont bien décidés à se faire une belle place au soleil. Le duo est justement récemment passé entre les mains des experts d’EuroNCAP pour réaliser les crash-tests, comme l’indique le communiqué. Et elles s’en sont merveilleusement bien sorties, ayant obtenu la note de cinq étoiles.

Si cette procédure n’est pas obligatoire, elle reste tout de même fortement recommandée, puisqu’elle représente un vrai gage de confiance pour les clients. Surtout lorsqu’il s’agit de voitures chinoises, qui ont encore du mal à séduire les automobilistes. Mais ces derniers devront pourtant finir par s’y habituer, alors que la Chine est devenue le 1er exportateur mondial.

De très bons scores

La nouvelle Nio ET5 vient donc de réaliser un quasi sans-faute lors de ces tests, où elle fut envoyée à plusieurs vitesses entre 30 et 75 km/h sur divers obstacles. Et la berline a réussi avec brio ce tout nouveau protocole, plus sévère que le précédent. Elle a en effet obtenu le note de 96 % pour la protection des passagers adultes, et 85 % pour les enfants.

Elle a également totalisé le score de 83 % pour les usagers vulnérables ainsi que 81 % en ce qui concerne les aides à la conduite. À noter que cette nouvelle arrivante dans la gamme, qui devrait également s’équiper de la batterie semi-solide de 150 kWh n’est pas équipée d’airbags aux genoux. Elle est en revanche dotée de nombreuses aides à la conduite, comme l’assistance au maintien dans la voie et le freinage automatique d’urgence.

De son côté, la nouvelle Nio EL7, qui prend la forme d’un grand SUV rival de la Tesla Model Y s’en sort également très bien. Elle affiche un score de 93 % pour la protection des occupants adultes et 85 % pour les enfants comme l’indique le rappport d’EuroNCAP. Les usagers vulnérables tels que les piétons et le cyclistes sont protégés à 80 % tandis que les aides à la conduite obtiennent la note de 79 % ce qui est correct.

Globalement, les voitures chinoises sont plutôt sûres, comme en témoignent les très bons scores des Maximum Mifa 9 et autres MG4. La Lucid Air s’en sort aussi très bien, de même que le Volkswagen ID. Buzz, qui avait été testé quelques mois plus tôt. En revanche, la BMW i4 avait été très décevante. Comme vous pouvez le voir dans notre classement des voitures les plus sûres, c’est Tesla qui se place dans le haut du classement avec ses voitures électriques.

