La 2ème voiture électrique aux 1000 km d’autonomie arrive, avec sa batterie hors de prix

Le constructeur chinois Nio qui vend ses voitures électriques en Europe annonce que les batteries semi-solides fournies par WeLion seront disponibles sur son ES6 dans le courant du mois de juillet. Le SUV électrique devrait alors pouvoir parcourir un peu moins de 1000 kilomètres en une seule charge.

L’autonomie est encore un sujet important pour les automobilistes, tandis qu’ils sont nombreux à penser que celle-ci n’est toujours pas suffisante. Et ce même si c’est une erreur de croire cela, alors que le réseau de bornes de recharge est en constante expansion et déjà bien développé. Ce qui n’empêche pas certaines marques de vouloir aller toujours plus loin.

Bientôt sur les routes

C’est notamment le cas de Nio. Au contraire de Ford, qui souhaite réduire la taille de ses batteries et l’autonomie de ses voitures, la firme chinoise veut proposer des autos allant le plus loin possible. C’est ainsi qu’elle annonçait un peu plus tôt prévoir de proposer une voiture dotée d’une batterie semi-solide.

L’intérêt ? Offrir une autonomie plus grande sans trop faire grimper la taille et le poids, grâce à une densité supérieure à celle d’un pack lithium-ion standard. Une technologie qui permet également de patienter en attendant l’arrivée des batteries solides, prévue pour la fin de la décennie selon certains spécialistes (et même 2027 chez Toyota, avec une autonomie de 1 500 km et une recharge en 10 minutes). En décembre dernier, la production de ses packs semi-solides débutait officiellement.

Celle-ci est assurée par l’entreprise chinoise WeLion, qui serait désormais prête à équiper les voitures de Nio. C’est en tout cas ce qu’explique le site chinois CNEVPost, qui souligne que le constructeur a modifié le manuel d’utilisateur de ses voitures, afin d’intégrer cette nouvelle batterie de 150 kWh. Ce qui n’est pas vraiment une surprise, puisqu’en mai dernier, le patron de la marque William Li annonçait un lancement en juillet.

Nous y sommes enfin. Mais quel modèle est le premier de la gamme à s’offrir ses batteries jouant le rôle d’intermédiaire entre celles à électrolyte liquide et solide ? Et bien il s’agira du tout nouvel ES6, qui avait été officialisé au mois de mai dernier. Le SUV, qui aurait dû changer de nom en Europe est la première à inaugurer cette batterie semi-solide.

Presque 1000 kilomètres

Dévoilée dans le courant de l’année 2020, comme le rappelle le site américain Electrek, celle-ci devait initialement permettre aux voitures qui en seront équipées d’atteindre les 1 000 kilomètres d’autonomie, selon le cycle chinois CLTC. Mais dans les faits, c’est un peu différent. D’abord, parce que ce dernier est moins strict que notre WLTP européen, qui table plutôt sur 850 kilomètres environ. Mais ce n’est pas tout.

En effet, le Nio ES6 devrait en fait pouvoir parcourir 930 kilomètres en une seule charge, selon l’homologation CLTC. Ce qui équivaut à environ 790 kilomètres selon le cycle WLTP. Pourquoi une si forte baisse ? Et bien tout simplement par il s’agit d’un SUV, qui est donc plus lourd et moins aérodynamique qu’une berline. Son Cx (coefficient de trainée) est affiché à 0,25, contre 0,24 pour la Tesla Model Y.

Les Nio ET5 et ET7, les deux berlines du constructeurs, annoncent quant à elles, 1 000 km d’autonomie avec la même batterie. À titre de comparaison, la nouvelle Zeekr 001 qui arrive en Europe annonce, pour sa part, une autonomie de 1 032 km avec une plus petite batterie, de 140 kWh. Mais celle-ci est uniquement disponible en 1000 exemplaires, en Chine.

Le fournisseur WeLion a déjà commencé à livrer Nio, et les premiers exemplaires de l’ES6 équipé de ces batteries ne devraient pas tarder à sortir de l’usine. Le SUV démarre à partir de 368 000 yuans, ce qui équivaut à 48 532 euros environ selon le taux de change actuel. Un prix qui correspond à la version d’entrée de gamme équipée de la batterie de 75 kWh.

Seule la location de la batterie sera proposée, car celle-ci coûterait bien trop cher à l’achat, avec un prix tournant autour des 328 000 yuans, soit environ 45 018 euros. Ce qui équivaut à une ET5 neuve. Le tarif mensuel n’a pas encore été communiqué par le constructeur, qui proposera son accumulateur sur d’autres modèles un peu plus tard. Il ne devrait toutefois pas y avoir beaucoup de modèles dotés de cette batterie, vu son coût et son faible volume de production.

