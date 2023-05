Nio ES6 : ce nouveau SUV électrique s’approche de la barre des 1000 km d’autonomie

Le constructeur chinois Nio enrichit sa gamme d'un tout nouveau SUV électrique, baptisé ES6. Ce dernier commence sa commercialisation en Chine avec un prix tournant autour des 50 000 euros. Equipé d'un capteur LiDAR et d'une batterie solide, il pourrait donner des sueurs froides à la Tesla Model Y.

Fondée en 2014, Nio est sans doute l’une des marques chinoises les plus prometteuses à l’heure actuelle. Déjà lancée dans son pays natal, elle commence désormais tout doucement à conquérir l’Europe, avec ses voitures ainsi que ses stations d’échange de batterie permettant de « recharger » les voitures électriques en moins de 5 minutes. D’autant plus qu’elle a récemment reçu des financements de la part de Bruxelles.

Un nouveau rival

Aujourd’hui, le constructeur possède une gamme bien remplie, avec ses ES8, ES7 (EL7 en Europe) et autres ET7, dont nous avons eu la chance de prendre le volant quelques mois plus tôt. Sans parler de l’EC6 dévoilé un peu plus tard. Mais voici qu’un autre modèle fait aujourd’hui son arrivée dans le catalogue de la marque. Il s’agit de l’ES6, un SUV électrique rival de la Tesla Model Y.

C’est sur sa page Weibo, sorte de Facebook chinois, que Nio annonce la nouvelle, à la suite d’une conférence présentée par son PDG William Li. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce nouvel arrivant, qui affiche des lignes très épurées, dans la lignée des autres modèles de la marque. À vrai dire, le SUV n’est pas si inédit que cela, puisqu’il s’agit de la 2ème génération comme le rappelle le site Car News China.

Au total, une dizaine de teintes de carrosserie seront proposées sur cet ES6, qui pourrait prendre le nom d’EL6 en Europe à la suite d’un procès intenté par Audi. Si la firme chinoise a finalement obtenu gain de cause, il se peut qu’elle choisisse tout de même de modifier l’appellation de son SUV, comme elle l’a fait pour l’ES7. Ce nouveau venu affiche des dimensions plutôt généreuses, avec une longueur de 4,85 mètres pour 2,0 mètres de large et 1,70 mètre de haut.

L’empattement a également été revu à la hausse par rapport à la précédente mouture, puisqu’il est désormais affiché à 2,92 mètres. De quoi offrir plus d’espace pour les passagers ainsi qu’un coffre assez vaste. Celui-ci affiche en effet un volume de 668 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. À noter que le SUV électrique peut également tracter jusqu’à 1 200 kilos. Le confort a également été amélioré, notamment pour le passager qui profite d’un siège inclinable à 160 degrés.

Un prix raisonnable

Au total, trois versions sont disponibles pour le SUV, avec une puissance maximale de 482 chevaux pour 700 Nm de couple. La première est équipée d’une batterie de 75 kWh et offre une autonomie de 490 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, bien plus optimise que notre WLTP européen. Il faudra plutôt tabler sur 416 kilomètres chez nous. Une version de 100 kWh est aussi proposée, pouvant parcourir jusqu’à 625 kilomètres CLTC, soit environ 531 kilomètres WLTP.

Les livraisons de ces deux versions débutent dès aujourd’hui en Chine. Cependant, une autre variante arrivera plus tard, dans le courant du mois de juillet. Celle-ci embarque une batterie de 150 kWh qui possède la particularité d’être semi-solide. Une technologie qui fait l’intermédiaire avec les accumulateurs solides, qui ne devraient pas arriver tout de suite sur des voitures de série. Même si une entreprise chinoise a déjà commencer la production de série.

Cette version de l’ES6 affiche une autonomie de 930 kilomètres CLTC, soit environ 800 kilomètres en Europe. Nous sommes encore loin des 1 000 kilomètres promis par Zeekr avec sa Qilin CTP 3.0 de CATL. Mais justement, c’est cette batterie de 150 kWh qui permettra d’atteindre les 1 000 km sur les Nio ET5 et Nio ET7 dès cet été.

À noter que le SUV est également équipé d’un capteur LiDAR, qui autorise la conduite autonome de niveau 3. Il est également compatible avec les mises à jour OTA à distance ainsi qu’avec l’échange de batterie.

Le nouveau Nio ES6 débute à partir de 368 000 yuans, ce qui équivaut à 48 532 euros environ. À titre de comparaison, la Tesla Model Y affiche un ticket d’entrée à 263 900 yuans (environ 34 800 euros) en Chine en version Propulsion, et 313 900 yuans (environ 41 400 euros) en version Grande Autonomie. Attention, car il est probable que le SUV chinois voie son tarif grimper lorsqu’il arrivera en Europe.

Il sera aussi possible de souscrire à une offre de location de batterie, tandis que le prix de la version 150 kWh n’a pas encore été annoncé. En France, le Nio ES6 ne devrait pas être commercialisé (sauf via l’importation par les pays européens le commercialisant), puisque l’entreprise chinoise devrait vendre chez nous une autre marque, plus abordable.

