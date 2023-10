Voiture électrique : révolutionnaire, voici à quel point la recharge en 3 minutes cartonne

Le constructeur chinois Nio annonce que ses stations d’échange de batteries ont fonctionné pas moins de 30 millions de fois depuis leurs débuts. Une impressionnante performance pour cette technologie qui arrive tout doucement en Europe.

La recharge reste encore un sujet délicat pour de nombreux automobilistes, qui craignent de tomber en panne avant de trouver une borne. Ce qui est de plus en plus improbable, puisqu’on compte plus de 100 000 bornes rien qu’en France. D’autant plus que des technologies de plus en plus innovantes se développent.

Un record impressionnant

C’est par exemple le cas de l’échange de batterie, dont le principe est très simple. Il s’agit de grandes box, dans lesquels une voiture électrique prend place. Une fois celle-ci installée, des bras motorisés retirent la batterie vide et la remplacent par une autre, complètement rechargée. Cette procédure prenait cinq minutes à ses débuts, et ne nécessite aujourd’hui que deux minutes et demie grâce à la nouvelle génération.

Présent dans le monde entier, et notamment en Europe, ce dispositif malin et ultra technologique semble avoir fait ses preuves. En effet, le constructeur chinois Nio, qui a développé ce système vient de donner quelques nouvelles sur son compte Weibo, équivalent de Facebook dans l’Empire du Milieu. La firme annonce avoir franchi une nouvelle étape avec ses stations.

Et pour cause, ce ne sont pas moins de 30 millions d’échanges de batteries qui ont été réalisés depuis l’arrivée de ce dispositif. Une belle performance, surtout quand on sait que ce dernier est né il y a seulement cinq ans. En effet, le site chinois CNEVPost rappelle que le premier échange a eu lieu à Shenzhen le 20 mai 2018. Par la suite, seulement quatre ans ont été nécessaires pour atteindre les dix millions.

Puis, la barre des 30 millions a été dépassée neuf mois plus tard seulement, alors que ces stations se développent de plus en plus partout dans le monde. Dans son pays natal, Nio a déjà installé pas moins de 1 937 box de ce type, et prévoit d’en ajouter un millier d’ici à la fin de l’année. En Europe, on en compte déjà pas moins de 16, un chiffre qui devrait continuer à grimper.

Une solution malins

En fin d’année dernière, le constructeur chinois, qui continue à se développer sur le Vieux Continent aux côtés de BYD, Xpeng ou encore MG, dévoilait la 3e génération de ses stations d’échange de batteries. Cette dernière améliore encore le temps nécessaire à l’opération, qui passe à deux minutes seulement. La première de ce type a été installée sur le sol européen au mois d’août dernier, en Suède.

Nous avions d’ailleurs pu tester cette technologie avec une Nio ET7, et celle-ci nous avait fortement bluffé. Quelle que soit la génération de la station, il suffit de réserver une place depuis l’écran de sa voiture et de se rendre sur place. Ensuite, c’est la voiture qui s’installe toute seule, grâce à son système de conduite autonome. La procédure a été améliorée grâce à l’ajout de capteurs LiDAR.

Au total, ce sont 21 batteries qui sont désormais stockées dans les espaces prévus à cet effet, afin de les recharger et qu’elles soient prêtes à l’usage. Elles ne sont pas remplies à 100 % mais à 90 %, et ce pour préserver les cellules et améliorer leur longévité. La puissance de charge est annoncée à 80 kW. Au total, chaque station peut effectuer jusqu’à 408 changements par jour.

Nio n’est pas le seul constructeur à proposer cette technologie, puisque c’est aussi le cas de Dongfeng avec sa 408 électrique. Le groupe SAIC Motors, qui possède notamment MG travaille aussi sur cette solution, tandis que le Fisker Ocean, rival de la Tesla Model Y pourra aussi profiter de l’échange de batterie.