Voici les voitures électriques qui récupèrent le plus d’autonomie au freinage

Un organisme allemand s'est penché sur la question du freinage régénératif et a décidé de découvrir quelle voiture électrique était la plus performante dans ce domaine. De quoi permettre de savoir quelle est la voiture électrique qui récupère le plus d'électricité dans sa batterie lors des phases de freinage.

Lorsque l’on achète une voiture électrique, on a souvent tendance à regarder le prix ainsi que l’autonomie. Ces points revêtent en effet une importance capitale et peuvent même constituer des freins pour de nombreux automobilistes.

Un test étonnant

Cependant, d’autres éléments sont souvent négligés, alors qu’ils sont également très importants. On pense par exemple à la sécurité, parfois mise de côté, ou encore le temps de charge, qui est aussi un argument de taille pour certains modèles. Mais ce n’est pas tout, car le freinage régénératif est aussi à prendre en compte, car il peut parfois changer la donne et avoir un impact très important sur l’autonomie d’une voiture électrique.

Pour mémoire, ce dernier utilise l’énergie cinétique créée lorsque la voiture ralentie (grâce à la résistance des moteurs, et non pas à celle des freins mécaniques) et qui est normalement dissipée sous forme de chaleur. Elle est ensuite transformée en énergie électrique puis est stockée dans la batterie. Ensuite, elle peut à nouveau être utilisée par le moteur pour faire avancer la voiture. Aujourd’hui, la plupart des modèles électriques et même hybrides se dotent de cette technologie, qui peut même permettre la conduite à une pédale.

Mais quelles sont les autos qui cartonnent dans ce domaine et qui peuvent récupérer la plus grande quantité d’énergie ? C’est la question que s’est posée l’ADAC, le club allemand au service des automobilistes. Ce dernier s’est intéressé aux performances de plusieurs modèles dans ce domaine, et a réalisé un grand test pour les départager. Pour cela, l’organisation a comparé pas moins de 19 voitures électriques très différentes.

De la Dacia Spring au Xpeng G9 en passant par la MG4 et la Tesla Model S, un large spectre de véhicules a donc été testé, comme l’explique le site de l’organisme allemand. Ce dernier n’a pas conduit les voitures sur la route pour ce comparatif, mais les a fait rouler sur un banc, à une température d’environ 23 degrés et avec une batterie qui n’était pas complètement chargée. Et les résultats sont très intéressants.

Une championne chinoise

Et pour cause, c’est un modèle quasiment inconnu dans nos contrées qui s’en sort le mieux durant ce test. Il s’agit de la Nio ET7 dans sa version dotée d’une grosse batterie de 100 kWh. La berline chinoise a ainsi été capable de récupérer jusqu’à 31 % de l’énergie qui avait été dépensée par cette dernière. Sur la 2ème marche du podium, nous retrouvons la Hyundai Ioniq 6 avec sa batterie de 77,4 kWh, qui a récupéré 29 % de l’énergie investie.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

C’est ensuite la Volkswagen ID.5 qui arrive en 3ème position, avec 26 % de récupération d’énergie. Mais alors, qui sont les plus mauvais élèves ? Et bien il s’agit de la Dacia Spring, qui ne récupère que 9 % de l’électricité dépensée. Cependant, cela s’explique par le fait que la citadine électrique affiche un poids très léger et possède un tout petit moteur, ce qui réduit la capacité à récupérer de l’énergie à la décélération. Notamment par rapport à des modèles plus gros et donc plus lourds.

En revanche, la Cupra Born (16 %) et la Ora Funky Cat (18 %), qui va désormais être nommée GWM Ora 03 sont assez décevantes dans l’ensemble. Les Tesla Model 3 et Model S sont dans la moyenne, avec respectivement 23 et 24 % de récupération. Par ailleurs, l’ADAC a aussi comparé les résultats lors d’une conduite sur des routes vallonnées, et a pour cela emmené trois modèles en montagne. Il s’agit de la Dacia Spring, de la Tesla Model Y et de la BMW i7.

Et sans surprise, c’est cette dernière qui a su tirer son épingle du jeu, avec 50 % d’énergie récupérée, contre 35 % pour la Spring et 40 % pour la Model Y. Ce qui prouve que tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne. D’autant plus que si la citadine low-cost récupère moins d’électricité, elle consomme aussi moins d’énergie.

Ainsi, si l’on additionne l’énergie dépensée et l’énergie récupérée, c’est la Dacia qui remporte la course avec seulement 9,65 kWh / 100 km de moyenne. Contre respectivement 15,57 et 16,54 kWh / 100 km pour la Tesla et la BMW.