Si les voitures chinoises peinent encore à s’imposer en Europe, c’est parce qu’elles sont d’abord conçues pour le marché chinois avant d’être commercialisées sur le Vieux Continent. Or, les attentes des consommateurs chinois et européens diffèrent. Nio l’a bien compris et a changé de stratégie en développant la citadine Firefly.

Crédit : Nio

Vous avez sûrement déjà entendu des titres alarmistes annonçant l’invasion du marché automobile européen par les constructeurs chinois. Pourtant, quelques années plus tard, leurs ventes sur le Vieux Continent restent modestes.

Cela s’explique en partie par des différences de conception qui rendent ces véhicules peu adaptés aux attentes des Européens. Face à ce constat, Nio change de stratégie : selon les informations de Cnevpost, sa citadine Firefly a été spécifiquement pensée pour l’Europe.

Fabriquer des petites voitures pour les utilisateurs du monde entier

Dans une vidéo annonçant la date de commercialisation de la Nio Firefly en Chine, fixée au 19 avril prochain, le directeur de la marque, Daniel Jin, précise la stratégie de Nio pour séduire le marché international : « Lorsque nous avons lancé le projet, nous ne nous sommes pas concentrés uniquement sur un seul marché, mais nous avons plutôt visé les marchés mondiaux ».

Pour le développement de cette citadine électrique, qui viendra concurrencer les Mini, Fiat 500e, Hyundai Inster et Renault 5, l’approche a été différente des habitudes. Les équipes ont analysé 40 villes à travers le monde, dont 17 en Chine, mais ont surtout passé deux mois en Europe.

Cette étude a révélé plusieurs points clés, notamment un problème de qualité perçue à bord. Les ingénieurs ont constaté que les consommateurs se plaignaient de la mauvaise qualité des matériaux, mais aussi du niveau de sécurité embarqué.

Crédit : Nio

D’après les informations rapportées par Cnevpost, Nio annonce ainsi que la Firefly sera équipée de neuf airbags et de technologies de sécurité habituellement réservées à des modèles haut de gamme comme la BMW Série 7 ou la Nio ET9. Mazette !

Nio Firefly

Une citadine bien armée pour affronter la concurrence européenne ?

La Nio Firefly se veut donc un modèle mondial et semble avoir été conçue ainsi dès le départ, à en croire la communication du constructeur. Dans cette optique, on imagine par exemple que la marque chinoise a pu privilégier l’espace dans le coffre au détriment de l’espace aux jambes pour les passagers arrière, une configuration plus appréciée en Europe, contrairement aux consommateurs chinois qui privilégient généralement le confort des places arrière.

L’habitacle de la Nio Firefly adopte un design épuré, avec la quasi-totalité des commandes physiques remplacées par un grand écran tactile central. Un choix qui peut déconcerter certains utilisateurs, mais qui tend à devenir la norme, et pas seulement en Chine.

Contrairement à Tesla ou Mini, qui ont supprimé le combiné d’instrumentation derrière le volant, Nio a choisi d’intégrer un compteur numérique dans le champ de vision du conducteur, un ajout qui devrait être apprécié, tant l’absence d’affichage dédié a été critiquée sur les modèles des deux marques.

Côté autonomie, la Nio Firefly est équipée d’une batterie LFP de 42 kWh, offrant une autonomie de 420 km en cycle CTLC (homologation chinoise), soit environ 357 km en cycle WLTP. Elle se situe ainsi entre la version Autonomie Urbaine 40 kWh de la Renault 5, qui affiche 313 km d’autonomie, et la version 52 kWh de la R5, donnée pour 400 km en cycle WLTP.

Les premières voitures précommandées lors du Nio Day 2024 seront livrées aux clients chinois à partir du 19 avril. Pour rappel, son prix de départ en Chine est inférieur à 20 000 euros.

La Firefly est attendue en France cette année, bien qu’aucune date de commercialisation n’ait encore été annoncée. Il est toutefois fort probable que son tarif approche plutôt les 25 000 euros, en raison des frais de transport et des taxes d’importation majorées pour les voitures électriques fabriquées en Chine.