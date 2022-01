Clapet, 5G, 120 Hz… Nokia annonce 5 téléphones à prix ridiculement bas

Au CES 2022, Nokia a présenté cinq modèles de téléphones avec une gamme de prix allant de 79 à 239 dollars. Le plus cher est un smartphone 5G avec un écran 120 Hz et le moins cher renoue avec le téléphone à clapet d’antan.

Avant le milieu de l’année, Nokia et HMD auront lancé cinq nouveaux modèles de téléphones sous la barre des 250 dollars aux États-Unis, nous apprend The Verge. Vous remarquerez que nous écrivons téléphone et non smartphone, car l’un des cinq modèles n’est ni plus ni moins qu’un feature phone qu’on croirait sorti des années 2007-2008.

Ce petit appareil s’appelle le Nokia 2760. Il adopte un design à clapet bien connu et très apprécié il y a plus de 10 ans. Malheureusement, pour l’heure, nous devons nous contenter d’assez peu d’informations à son sujet, si ce n’est qu’il sortira outre-Atlantique au cours du premier trimestre et qu’il tourne sur KaiOS. Cela lui assure le minimum attendu des services Google comme Maps. Le public visé dépasse les 55 ans d’après The Verge et il ne coûtera que 79 dollars. Sur le côté, un bouton d’appel d’urgence permet de joindre un contact de son choix et de partager sa localisation. Un petit écran externe permet de lire ses notifications.

Nokia veut s’emparer de l’entrée de gamme

Pour les quatre autres modèles annoncés, Nokia et HMD semblent se diriger vers de l’entrée de gamme plus classique, mais avec des tarifs allant de 239 dollars au prix ridicule de 99 dollars. Tous sont attendus pour le second semestre.

Tout en bas de l’échelle, on trouve les C100 et C200, respectivement à 99 dollars et 119 dollars. Le C100 est ce qu’on appelle aujourd’hui un compact avec son écran de 5,45 pouces et sa batterie de 3000 mAh. Il possède également une petite caméra de 8 mégapixels. Le C200 s’approche des diagonales minimales pour la plupart des smartphones actuels avec un écran de 6,1 pouces et une batterie de 4000 mAh. Il va sans dire qu’on s’attend à du LCD et de la 4 G à ces tarifs.

Si l’on remonte l’échelle de prix, vous trouverez le Nokia G100, un smartphone lui aussi en 4G, avec un écran de 6,5 pouces et une batterie de 5000 mAh, le tout pour 149 dollars. Pour ce tarif, vous aurez également un capteur d’empreintes dans le bouton d’alimentation.

Un nouveau 120 Hz sous la barre des 250 dollars

Le cinquième et dernier smartphone présenté par Nokia s’appelle le G400. Il coûte le prix exorbitant de 239 dollars. S’il parvient à se frayer un chemin jusqu’en France, il pourrait s’agir d’un sérieux candidat dans l’entrée de gamme qui propose de belles capacités pour pas trop cher, puisqu’il possède une puce 5G, un écran 6,6 pouces en 120 Hz s’il vous plaît, une batterie de 5000 mAh et trois modules photos (48 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels) permettant de prendre des clichés grand-angle, ultra grand-angle et macro. Ajoutons la présence de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.