Nokia sort un feature phone à clapet : il a même la radio

Si Nokia n'a pas arrêté les smartphones, la marque n'a pas non plus arrêté les téléphones à clapet. Le Nokia 2780 Flip fait son apparition sur le marché américain avec des fonctionnalités et un prix intéressants.

En 2022, Nokia sort encore des téléphones à clapet, comme le montre le Nokia 2780 Flip. Destiné au marché américain, il s’agit d’un feature phone, un téléphone portable basique, mais qui a souvent un tarif intéressant.

Une vraie autonomie et de la radio

Ce qui est plaisant avec ce type de téléphones, c’est leur autonomie. Pour le 2780 Flip, le constructeur annonce sur la page du produit jusqu’à 18 heures d’autonomie en veille. Du côté des appels, c’est un peu plus restreint : près de 7 heures en appel 3G et 3,4 heures en appel 4G. Le téléphone est alimenté par une batterie de 1 450 mAh qui a le bon goût d’être amovible, ce qui est tr op rare aujourd’hui pour ne pas le souligner.

L’une des fonctions intéressantes de ce téléphone à clapet et que l’on ne trouve (malheureusement) plus sur nos smartphones actuels, c’est la radio FM et non celle que l’on écoute par Internet. La radio que l’on peut écouter avec des écouteurs filaires puisqu’on trouve une prise audio ; le Bluetooth est également disponible.

On peut cependant écouter sa musique en local, mais le 2780 Flip ne comporte que 512 Mo de stockage. Un stockage que l’on peut heureusement étendre à l’aide d’une carte microSD, jusqu’à 32 Go.

Un petit téléphone Nokia à déplier tout le temps

Bien que des applications de Google soient disponibles sur ce téléphone, il ne tourne pas sous Android, mais sous KaiOS 3.1, un système d’exploitation pour les téléphones non tactiles, basé sur Firefox OS. Sur la partie hardware, on trouve le CPU Qualcomm 215 et 4 Go de RAM.

Avec ses dimensions assez réduites et son poids de 131,2 g, il peut rentrer dans toutes les poches. Plié, sa longueur est de 11 cm et quelques, mais déplié, il atteint les 20 cm. De quoi accéder à l’écran de 2,7 pouces avec une définition de 320 par 240 pixels. Mais si l’on veut juste consulter l’heure, le Nokia 2780 Flip dispose d’un écran externe de 1,77 pouce avec une définition de 160 par 128 pixels.

Si ce téléphone à clapet n’a pas de capteur selfie, il a bien un capteur au dos, de 5 Mpx. Il est sûr qu’on ne peut pas prendre de photos transcendantes avec, mais il pourrait se révéler utile, épaulé par un flash LED.

Le Nokia 2780 Flip sera vendu à partir du 15 novembre aux États-Unis uniquement au prix de 90 dollars. Deux coloris seront disponibles à la vente : le rouge et le bleu.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.