Nothing joue la transparence avec le boîtier de ses écouteurs ear (1)

À une semaine de l'annonce de ses premiers écouteurs sans fil, Nothing dévoile le boitier de recharge transparent des ear (1) ainsi que ses caractéristiques techniques.

Depuis un an déjà, Nothing, la nouvelle marque de Carl Pei (ex OnePlus), tease son premier produit : des écouteurs sans fil qui répondent au doux nom de ear (1). La présentation officielle n’aura lieu que la semaine prochaine, mais l’impatience de Nothing se ressent jusque dans ses communiqués de presse. La marque présente donc aujourd’hui le boîtier des ear (1).

Comme le premier concept présenté par Nothing, ce boîtier de recharge est… transparent. Carré, il contient deux emplacements permettant d’accueillir les futurs écouteurs. Une charnière permet quant à elle d’ouvrir le boitier tel l’écrin d’un bijou. Pour son premier produit, Carl Pei cherche à marquer les esprits, non seulement par son prix bas, mais aussi par son originalité.

Charge rapide et sans fil pour le boitier

Outre les trois images du boitier des ear (1), Nothing dévoile également quelques caractéristiques techniques liées au boitier de recharge ou à l’autonomie des écouteurs sans fil. On apprend ainsi que les écouteurs pourront tenir jusqu’à 24 heures avec la réduction de bruit active — en comptant les recharges du boitier, ce qui laisse présager 4x 6 heures ou 3x 8 heures d’autonomie –, et jusqu’à 36 heures sans la réduction de bruit active.

Le boitier lui-même embarque une batterie de 570 mAh avec de la charge sans fil et de la charge rapide (en USB-C). Celle-ci permet de récupérer de 6 à 8 heures d’écoute (pour le boitier) en seulement 10 minutes de charge.

Les caractéristiques des écouteurs Bluetooth eux-mêmes ne seront certainement révélés que le 27 juillet prochain. En attendant, les plus intéressés peuvent d’ores et déjà placer une enchère pour acheter l’une des 100 premières unités numérotées des Nothing ear (1). Mais attention, le prix est actuellement à 667 euros… Pour des écouteurs à 99 euros c’est peut-être un peu cher.