Nothing Ear 1 : les écouteurs auront de la réduction de bruit à un tarif réduit

Nothing a annoncé que ses écouteurs ear (1) seraient commercialisés à 99 euros et qu'ils proposeraient de la réduction de bruit active.

C’est le 27 juillet prochain que Carl Pei, le fondateur de OnePlus, lancera ses tout premiers produits depuis qu’il est parti pour une nouvelle aventure. À la tête du constructeur Nothing, il lancera en effet les premiers écouteurs de la marque, les ear (1).

Depuis plusieurs mois, le constructeur avait déjà distillé quelques informations comme des éléments de design des écouteurs. Ce mardi, Nothing se montre un peu plus bavard. Dans un communiqué envoyé à la rédaction, Nothing dévoile en effet le prix de lancement de ses premiers écouteurs, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils seront pour le moins accessibles.

Les Nothing ear (1) seront en effet lancés en Europe au prix de 99 euros. C’est un tarif deux à trois fois inférieur à celui des cadors du marché, que l’on parle des AirPods Pro d’Apple, des WF-1000XM4 de Sony ou des Galaxy Buds Pro de Samsung.

Des écouteurs à réduction de bruit active

Surtout que pour ce prix là, Nothing compte bien apporter l’une des fonctions phares des écouteurs sans fil haut de gamme, la réduction de bruit active :

En plus de leur design iconique, les Nothing ear (1) auront une réduction de bruit active (ANC) de pointe qui utilise trois micros de haute définition pour vous proposer de la musique, des films et des podcasts le plus clairement possible.

Sur le marché, rares sont les écouteurs à 100 euros à proposer une fonction de réduction de bruit active. On pense notamment aux FreeBuds 4i de Huawei avec leur excellent rapport qualité-prix, justement pour cette raison.

En plus de l’annonce du prix ou de la réduction de bruit des Nothings ear(1), le constructeur continue de dévoiler petit à petit le design de ses écouteurs. Sur Instagram, il a mis en ligne une image semblant présenter du plastique transparent avec la mention « tout sera plus clair le 27 juillet ». Pour ses prototypes, Nothing avait imaginé des écouteurs transparents. Un choix qui n’est pas inédit dans le domaine des écouteurs, puisque Shure est coutumier du fait.

On en saura plus sur les Nothing ear (1) le 27 juillet prochain, lors de leur présentation officielle.