Nothing : le premier appareil présenté n’est pas à vendre

Nothing dévoile un premier produit qui est un concept d'écouteurs true wireless. L'occasion de présenter les volontés de la marque.

Carl Pei, l’ancien Patron de OnePlus, a remonté sa propre entreprise : Nothing. Alliée à un spécialiste de l’audio et au papa de l’iPod, la nouvelle marque Tech se prépare à lancer plus tard dans l’année des écouteurs sans fil. En attendant, un article de blog détaille les ambitions du fabricant au travers d’un concept, les écouteurs Concept 1 au design épuré.

Plus rien à enlever

« Nous passons autant de temps à réfléchir à ce que nous pouvons retirer d’un produit qu’à ce que nous pouvons y ajouter ». Voilà une déclaration qui pourrait bien être le crédo de Nothing. Une marque dont il n’y a plus à rien à enlever afin que ses produits deviennent transparents dans notre quotidien. C’est d’ailleurs la volonté de bien des marques, à commencer par Google, Apple ou Amazon.

Tout ce qui est superficiel a été retiré de ce concept, jusqu’à la couleur puisqu’il est… transparent. Le produit est donc plutôt en adéquation avec les ambitions de Nothing. Le nom de la marque, quant à lui, n’est inscrit qu’à l’intérieur, discrètement. Le but est de se concentrer sur ce qui pourra avoir une véritable valeur pour l’expérience utilisateur.

Un design qui répond à des fonctions

Tout comme Apple avec son AirPods Max, Nothing indique sa volonté que « chaque interaction avec un produit, de sa prise en main à son activation, soit intuitive, évidente et naturelle ». Aucun détail supplémentaire n’est donné à ce sujet, mais on peut imaginer que des fonctionnalités ont été pensées pour faciliter la transparence d’utilisation, comme l’a justement fait Apple avec ses premiers AirPods et son appairage simplifié, ou la mise en pause automatique que l’on retrouve chez de nombreux concurrents.

Pour cela, Nothing a avancé par petites itérations avec toujours pour objectif de simplifier l’usage au travers du design. Cela passe parfois par des changements de l’ordre du pixel ou du millimètre, parce que chaque détail compte et que la moindre aspérité se remarque beaucoup plus sur un produit qui s’approche de la transparence.

Au-delà des fonctions, Nothing ambitionne de créer des produits qui semblent familiers dès la première utilisation, avec pour but de faire en sorte qu’ils restent agréables de nombreuses années durant.

Un concept qui laisse présager de la suite

Pour l’heure, le Concept 1 n’est, comme son nom l’indique, qu’un concept. Ces écouteurs ne seront donc pas à vendre et ne servent aujourd’hui qu’à présenter la direction que veut suivre Nothing. Le premier produit commercial servant de figure de proue à la marque ne sera pas disponible avant cet été.

Plus tard dans l’année, on attend d’autres produits, issus peut-être de l’ADN de la marque Essential.