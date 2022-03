Nothing annonce une conférence pour fin mars : enfin un premier smartphone ?

Nothing organise une conférence le 23 mars prochain pour présenter des détails sur sa feuille de route 2022 et on espère avoir enfin des nouvelles du premier smartphone de la marque.

Après son départ de OnePlus qu’il avait cofondé, Carl Pei a lancé une nouvelle marque baptisée Nothing. Cette dernière promet de bâtir un écosystème d’appareils interconnectés capable de faciliter la vie des utilisateurs. Cependant, le groupe n’a commercialisé qu’un produit : les Nothing Ear 1, des écouteurs sans fil.

Nous attendons donc encore le premier smartphone Nothing. Or, celui-ci semble pourrait vite arriver. En effet, la marque s’est fendue d’un communiqué pour annoncer la tenue d’une conférence appelée « The Truth », ce qui signifie « La vérité » en français. Celle-ci aura lieu le 23 mars à 15 heures (heure de France métropolitaine).

« Et si nous vous disions que 2021 n’était qu’un échauffement ? » Voici ce qu’on peut lire sur le carton d’invitation. Nothing promet par ailleurs d’en dire plus sur sa feuille de route 2022. En d’autres termes, si on n’attend pas forcément de découvrir en bonne et due forme le premier smartphone de la marque dès le 23 mars, on peut espérer quelques informations intéressantes à son sujet. Potentiellement une date de sortie ou quelques premiers visuels officiels.

Rappelons que Carl Pei semblait déjà commencer à teaser un smartphone récemment et qu’il a même été aperçu en train de faire la démonstration de ce qui semble être un prototype. Par ailleurs, la conférence annoncée est notamment placée sous le signe d’un « partenariat avec Qualcomm Technologies et sa plate-forme Snapdragon ».

What if we told you 2021 was just a warm up?

Nothing (event): The Truth.

23 March 14:00 GMT.

Sign up to get notified.https://t.co/FEJL4Jb2Aw pic.twitter.com/0jV22wRnRz

— Nothing (@nothing) March 9, 2022