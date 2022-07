Le Nothing phone (1) serait programmé pour tricher dans les benchmarks

En attendant son lancement, le Nothing phone (1) continue de faire l'objet de fuites. Son logiciel Nothing OS s'arrangerait avec les applications de benchmarks.

On sait désormais tout ou presque du Nothing phone (1), mais il nous restait à en savoir plus sur son logiciel NothingOS. Le journaliste Dylan Roussel, bien connu pour ses contributions sur 9To5Google où il analyse le contenu des applications, a pu mettre la main sur de précieuses informations autour du premier smartphone Nothing.

Au-delà des multiples références à OnePlus, auxquels on pouvait s’attendre compte tenu de la proximité entre les deux marques, c’est bien le comportement vis-à-vis des benchmarks qui pourraient choquer.

The OS is named "Nothing OS (1)"… Which I think was pretty much expected.

And the version is set in the build prop: ro/.nothing.version.id (ignore the /)

