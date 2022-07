Nothing phone (1) : où et à quelle heure suivre la conférence d’annonce

Attendu depuis longtemps, le Nothing phone (1) est officiellement dévoilé aujourd'hui. On vous explique comment suivre la conférence, où et à quelle heure.

C’est le jour J ! Après un an et demi d’existence, Nothing va finalement dévoiler ce mardi 12 juillet son tout premier smartphone, le Nothing phone (1). Celui-ci n’a plus grand-chose à cacher entre le teasing officiel et les fuites, mais l’évènement reste néanmoins intéressant.

Où et quand regarder l’annonce du Nothing phone (1) ?

La conférence d’annonce au donc lieu aujourd’hui en direct de Londres, mardi 12 juillet 2022, à 17 heures, heure de Paris. Ce sera l’occasion pour la marque de présenter tous les détails de son téléphone, mais peut-être aussi un nouveau modèle d’écouteurs sans fil.

L’évènement sera retransmis en direct sur le site de la marque et sur sa chaîne YouTube. Vous retrouverez également un résumé en direct ici même, sur cet article de Frandroid.

Ce que l’on attend de cette conférence

Nothing a déjà dévoilé le design du phone (1), son système de « glyphe » à l’arrière et même la qualité de son appareil photo. On attend d’en savoir plus au sujet de sa fiche technique, mais aussi et surtout de son prix, même si des fuites en ont déjà révélé les contours.

Pour les écouteurs, on a pu apercevoir le design des ear (1) Stick, mais rien ne dit qu’ils seront bel et bien présentés lors de cette conférence.

