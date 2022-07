Nothing phone (1) : Dbrand transforme un jeu de mots nul en coup de génie

La marque d'accessoires Dbrand sait décidément faire parler d'elle. L'entreprise surfe sur la vague Nothing et lance des revêtements skins et des coques pour smartphones s'inspirant (largement) de l'esthétique du phone (1). Bien qu'elles ne lui soient pas destinées, la marque répond avec elles aux appels des fans de tech qui voudraient voir ce design sur leur smartphone.

Vous faites peut-être partie de cette catégorie de personnes qui ne voudrait pas changer immédiatement de smartphone, mais qui n’en apprécie pas moins l’effort apporté par Nothing au design de son premier né, le phone (1). Et si vous pouviez quand même offrir ce look à votre smartphone ?

Dbrand fait « quelque chose » à partir de « rien »

Après une période intense de teasing et spéculations en tout genre, le Nothing phone (1) est enfin entre les mains du public. Et il semble que Dbrand (une entreprise proposant des revêtements skins et des accessoires pour smartphones et consoles) ait trouvé une alternative amusante pour profiter du battage médiatique entourant la sortie du smartphone, à défaut de pouvoir proposer de quoi recouvrir son dos transparent.

L’entreprise propose désormais une série de skins et de coques assez uniques intitulée amicalement « Something » (antonyme de Nothing) en même temps que le lancement du smartphone. Celles-ci reprennent en aspect le look contrasté et texturé du phone (1) et vous permettent désormais d’appliquer ce style sur une sélection de smartphones encore restreinte pour le moment.

Skin « Something » pour iPhone 13 Pro Max // Source : dbrand Skin « Something » pour Pixel 6 Pro // Source : dbrand Skin « Something » pour Galaxy S22 Ultra Skin « Something » pour chargeur MagSafe // Source : dbrand

Un « plagiat » assumé

Dbrand est connu pour son marketing quelque peu sarcastique outre-Atlantique. L’entreprise avait déjà su montrer son ton irrévérencieux en répondant de manière vigoureuse par le passé à Sony avec un « Allez-y, poursuivez-nous. » lorsqu’elle avait été menacée juridiquement pour avoir proposé des plaques noires de remplacement pour PS5.

Rien d’étonnant donc à ce que l’entreprise propose ce genre de produit. Les skins de Dbrand contiennent généralement de petits easter egg amusants, par exemple ici des coordonnées GPS pointant vers la ville fantôme de Nothing en Arizona.

Cette série d’accessoires est actuellement disponible en quantités limitées et sera proposée en premier lieu pour l’iPhone 13 Pro Max, le Pixel 6 Pro et le Galaxy S22 Ultra. Vous pouvez même acheter un skin Something pour votre chargeur sans-fil MagSafe si l’envie vous en prend.

Dbrand prévoit également de lancer une édition pour la Nintendo Switch et indique que d’autres appareils suivront en fonction des demandes formulées.

