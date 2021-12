GeForce Now : les nouveaux jeux de la semaine du 23 décembre 2021

C’est jeudi, c’est le moment de connaître la liste des nouveaux jeux ajoutés par Nvidia à sa plateforme de cloud gaming GeForce Now en décembre. Pour vous accompagner durant les fêtes, six jeux arrivent cette semaine dont EVE Online, Farming Simulator 22 ou encore Second Extinction.

Même pour les fêtes de fin d’année, Nvidia distribue ses jeux de la semaine. Et le père Noël américain a mis pas moins de six cadeaux dans sa hotte de titres accessibles depuis sa plateforme de cloud gaming.

Et parmi eux, Farming Simulator 22 va vous permettre de faire fructifier votre exploitation, de labourer vos champs et faire pousser vos plantations sur tous les supports compatibles avec le service. Ambiance fin du monde et dinosaures mutants dans Second Extinctions, un jeu en early access que vous avez peut-être pu récupérer gratuitement lors de l’événement de Noël sur l’Epic Games Store où un jeu est offert chaque jour jusqu’au 31 décembre.

EVE Online est un jeu gratuit sur l’Epic Games Store et vous pouvez désormais jouer au MMO spatial avec toutes les frégates, destroyers, croiseurs, croiseurs cuirassés et cuirassés de n’importe quelle faction. Partez explorer les 7000 systèmes solaires qui s’offrent à vous et aux joueurs de la communauté.

Un mois de décembre riche en nouveautés

Le mois de novembre fut plutôt attrayant. Décembre a repris le flambeau avec panache pour boucler l’année. Le lot de nouveaux titres ajoutés à la plateforme devient conséquent avec pas moins de 20 « grands jeux » promis tout au long du mois.

Cela a commencé avec notamment Chorus, jeu d’action-aventure dans lequel vous incarnez Nara, aidée de son vaisseau intelligent Forsaken, afin de régler les conflits et unir la résistance contre le Cercle. On trouve aussi Icarus, un jeu de survie PvE, et Dead by Daylight, le jeu gratuit du mois sur Epic Games Store.

Après Untitled Goose Game et son oie insupportable qui doit semer la panique dans un village ou Anno 1404 History Edition, gratuit sur Ubisoft Connect, voici venir Inscryption, nouveau jeu signé Devolver. Un mélange de rogue-like, de création de deck et d’énigmes façon escape room pour un jeu de cartes et d’horreur psychologique. Et si vous voulez jouer à vous faire peur, Forewarned sera parfait dans son format survival-horror en coopération jusqu’à 4 joueurs au milieu des ruines égyptiennes.

Et pour rappel, l’offre GeForce Now RTX 3080 est à présent disponible partout, avec la promesse d’un jeu encore plus rapide, avec une latence a minima et des images plus belleS.

Les nouveaux jeux ajoutés à GeForce Now en décembre

A partir du 23 décembre

Le 16 décembre

Le 9 décembre

Le 2 décembre

À venir en décembre :

Comment utiliser GeForce Now ?

Pour profiter de vos jeux PC avec GeForce Now sur vos différents supports, vous devez les avoir achetés sur les stores partenaires (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) avant de pouvoir y jouer depuis le client Nvidia en streaming via le cloud. Vous pouvez ensuite opter pour l’un des trois abonnements proposés (gratuit, Prioritaire, RTX 3080).

