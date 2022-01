Nvidia annonce une nouvelle GeForce RTX 3080 qui sera toujours aussi difficile à acheter

Sans en informer au préalable, et encore moins durant la conférence du CES 2022, Nvidia a sorti la GeForce RTX 3080 avec 12 Go de mémoire, qui faisait l’objet de rumeurs depuis des mois. Son GPU est proche de celui de la GeForce RTX 3080, tandis que l’interface mémoire est similaire à la version Ti.

Il y a exactement une semaine, Nvidia a annoncé une toute nouvelle GeForce RTX pour PC de bureau au CES 2022 : la GeForce RTX 3050, avec 8 Go de mémoire vive, des cœurs RT et Tensor. Elle sortira le 27 janvier. Elle était accompagnée de la GeForce RTX 3090 Ti, qui trônera au-dessus de la GeForce RTX 3090. Nvidia n’a pas mentionné de GeForce RTX 3080 avec 12 Go au CES et, pourtant, la voilà qui s’annonce déjà.

12 Go de mémoire, mais pas seulement

La GeForce RTX 3080 de 12 Go s’appuie sur le GPU GA102, mais pour la première fois dans une configuration 70 CU. Cela signifie que les performances brutes ne sont que légèrement supérieures à celles de la GeForce RTX 3080 avec 68 UC.

RTX 3080 12 Go RTX 3080 10 Go RTX 3090 Ti RTX 3090 RTX 3080 Ti Puce graphique GA102-220 GA102-200 GA102-350 GA102-300 GA102-225 Unités de calcul CUDA 8960 8704 10752 10496 10240 Unités de calcul Tensor 280 272 336 328 320 Unités de calcul RT 70 68 84 82 80 Mémoire 12 Go GDDR6X 10 Go de GDDR6X 24 Go GDDR6X 24 Go GDDR6X 12 Go GDDR6X TDP 350 watts 350 watts 450 W 350 W 350 W Date d'annonce Janvier 2022 Septembre 2020 Janvier 2022 Septembre 2020 Juin 2021

L’interface mémoire de 384 bits est connue de la GeForce RTX 3080 Ti et de la GeForce RTX 3090 (Ti). Le TDP est de 350 watts, ce qui n’est pas étonnant. D’ailleurs, la base de la GeForce RTX 3080 12 Go est probablement le PCB et le système de refroidissement de la GeForce RTX 3080 Ti.

Pas de Founders Edition et donc pas de prix conseillé

Cette nouvelle carte graphique fait désormais officiellement partie de la gamme actuelle — et il n’y aura pas de Founders Edition (la version de Nvidia vendue à prix conseillée). De plus, la GeForce RTX 3080 avec 10 Go continuera à être vendue en parallèle.

La nouvelle GeForce RTX 3080 12 Go fait son entrée sur un marché où il est quasiment impossible de trouver une GeForce RTX 3080 disponible en stock au prix de vente conseillé de 719 euros. En réalité, celle-ci est plutôt vendue à plus de 1 000 euros. Cette nouvelle variante s’annonce donc encore plus onéreuse.

On sait déjà qu’Asus proposera deux modèles de GeForce RTX 3080 12 Go : les ROG Strix Gaming et TUF Gaming. Leur prix de vente conseillé est respectivement de 1 639 et 1 519 euros. Ce qui paraît absurde par rapport au tarif de la GeForce RTX 3080 et au prix de vente conseillé de la RTX 3080 Ti (1 199 euros).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.