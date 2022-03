GeForce Now : les jeux ajoutés la semaine du 3 mars 2022

Après un temps d'arrêt en raison d'une cyberattaque qui a affecté ses services, Nvidia reprend le cours des choses et annonce les nouveaux jeux ajoutés à sa large bibliothèque de titres disponibles en cloud gaming sur vos différents supports. A ne pas manquer cette semaine l'envoûtant FAR: Changing Tides et Shadow Warrior 3, ajoutés dès leur sortie.

Après quelques jours compliqués consécutifs à une cyberattaque qui a mis à jour les projets de Nintendo Switch 2 ou encore les informations autour des prochaines cartes graphiques RTX 4000, Nvidia remet ses services en ordre de marche. À commencer par sa plateforme de cloud gaming GeForce Now.

Après quinze jours sans annonce, une nouvelle salve de jeux arrive au catalogue pour débuter le mois de mars. Et parmi eux, Shadow Warrior 3, le jeu de samouraïs modernes édité par Devolver qui fait aussi un saut (déjà) dans le PlayStation Now. Jeu de tir à la première personne et jeu de combat rapproché, il va vous falloir être agile pour venir à bout du dragon ancestral qui menace l’équilibre du monde. Lo Wang reprend du service avec toujours sa dose d’humour, de gore. Un jeu qui a sa marque de fabrique, que l’on n’aime ou pas.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Ne manquez pas le poétique et reposant Far : Changing Tides, accessible sur GeForce Now dès sa sortie sur consoles et PC. On le retrouve aussi dans les ajouts Xbox Game Pass du mois. Vous incarnez un jeune garçon embarqué à bord d’un étrange bateau à voile qui tombe en ruine. Il doit sillonner un monde inondé en quête d’une nouvelle maison. Pour cela, le héros va devoir progresser, barrer son navire, surmonter des obstacles sur terre et sous l’eau, à coup d’objets à débloquer, de casse-tête à résoudre. Le tout porté par une histoire envoûtante.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Sorti en fin d’année dernière, The Vanishing of Ethan Carter emmène le détective Paul Prospero sur une étrange enquête autour de la disparition d’Ethan Carter et de sa famille. Intrigue, exploration et réflexion sont au coeur de ce jeu intriguant.

Les nouveaux jeux ajoutés à GeForce Now en mars 2022

Dès le 3 mars :

Elex II ( Nouvelle sortie sur Steam )

Nouvelle sortie sur Steam Far : Changing Tides (Nouvelle sortie sur Steam)

(Nouvelle sortie sur Steam) Shadow Warrior 3 (Nouvelle sortie sur Steam)

(Nouvelle sortie sur Steam) AWAY : The Survival Series ( Epic Games Store )

Labyrinthine Dreams ( Steam )

Sins of a Solar Empire : Rebellion ( Steam )

TROUBLESHOOTER : Abandoned Children ( Steam )

The Vanishing of Ethan Carter ( Epic Games Store )

A venir :

Comment profiter de GeForce Now ?

Pour pouvoir jouer à vos jeux PC avec GeForce Now sur vos différents supports, vous devez les avoir achetés sur les stores partenaires (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) avant de pouvoir les utiliser depuis le client Nvidia en streaming via le cloud. Vous pouvez ensuite opter pour l’un des trois abonnements proposés (gratuit, Prioritaire, RTX 3080).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.