Nvidia Shield : la mise à jour 9.1 semble causer bien des soucis

La mise à jour 9.1 de Nvidia Shield Expérience cause quelques désagréments pour les utilisateurs.

Depuis son lancement en 2015, la Nvidia Shield TV est l’un des meilleurs boîtiers à placer dans son salon. C’est peut-être aussi le produit tech avec l’une des plus grandes longévités dans le secteur. En effet, plus de sept ans après son lancement, le boîtier est toujours suivi et mis à jour par Nvidia.

Le fabricant l’a encore prouvé avec le déploiement de la mise à jour 9.1 de Nvidia Shield Experience, le nom donné au firmware qui intègre à la fois l’interface Nvidia et Android TV. Cette mise à jour 9.1 déployée au début du mois de juillet apporte quelques nouveautés bienvenues comme le support de l’ALLM. Malheureusement, elle s’est aussi accompagnée de quelques désagréments.

Des problèmes de performances

En seulement quelques jours, plusieurs utilisateurs de Nvidia Shield ont déjà remarqué des problèmes avec leurs boîtiers depuis la dernière mise à jour. Le subreddit qui accueille quelque 77 000 membres mentionne des problèmes d’accès à Internet, des bugs avec l’application YouTube ou encore des problèmes de performances.

Nous avons également pu constater plusieurs de ces problèmes sur une Nvidia Shield TV, modèle 2015. L’interface du système devient complètement figée à des moments assez aléatoires pendant la navigation alors que très peu d’applications sont lancées sur l’appareil. Supprimer les applications en arrière-plan ne semble pas totalement corriger les problèmes de performances. Heureusement, ces désagréments ne touchent pas la lecture de contenu. C’est uniquement lors de la navigation sur Android TV, à l’intérieur d’une application, entre les applications ou dans les menus, que ces soucis surviennent. La lecture de film ou de série sur les services de SVOD reste sans accrocs.

Nvidia est sur le coup

Sur les forums officiels de Nvidia, plusieurs représentants de la marque ont ouvert des fils dédiés à des problèmes reconnus depuis cette mise à jour. On peut y trouver un problème concernant le CEC et la navigation avec la télécommande TV. Cela ne correspond pas exactement aux problèmes de performances, mais cela montre que Nvidia est conscient des problèmes posés par sa mise à jour.

Espérons que la marque proposera très vite un déploiement de correctifs pour prolonger encore la vie de l’excellent boîtier TV.

