GeForce Now : la liste des jeux ajoutés en juillet

Six jeux viennent compléter la bibliothèque GeForce Now cette semaine dont Hotline Miami ou encore Disgae 6 et NASCAR 21 : Ignition. Nvidia profite des annonces autour de son service de cloud gaming pour mettre à jour sa Shield TV et se lancer officiellement sur le Samsung Hub.

Nouveau mois et nouveaux jeux qui arrivent au catalogue de GeForce Now. Le service de cloud gaming de Nvidia débute ses ajouts à sa bibliothèque de titres disponibles sur ses différents supports avec six nouveaux jeux. Après avoir fait venir Genshin Impact le mois dernier, on trouve notamment cette semaine le brutal et sanglant jeu de combat Hotline Miami ou encore des jeux de courses comme KartKraft pour les amateurs de karting ou NASCAR 21 : Ignition si vous préférez abîmer votre bolide.

Alaloth — Champions of The Four Kingdoms est un jeu d’action-RPG dans un monde fantasy tandis que Card Shark mêle intrigues, ruses et tricheries dans cet étrange jeu de cartes à l’ambiance médiévale. Dans Disgaea 6, Zed est un zombie puissant qui veut faire sa loi, mais trouve un rival de taille avec Death-Tructor qu’il va tenter d’anéantir avec ses acolytes.

La mise à jour Shield TV 9.1 arrive

GeForce Now vient également s’implanter nativement dans certains téléviseurs Samsung au sein du tout nouveau Samsung Gaming Hub déployé sur différents modèles.

En parallèle, Nvidia a annoncé une mise à jour pour son boîtier multimédia. La version Shield Experience 9.1 de la Shield TV apporte aux téléviseurs prenant en charge ALLM le passage automatique en mode jeu lorsque vous démarrez une session de jeu, puis en mode écoute nocturne si vous jouez le soir pour éviter de gêner les personnes autour de vous.

Les jeux ajoutés en juillet 2022

Déjà disponible :

Alaloth — Champions of The Four Kingdoms (Nouvelle sortie sur Steam)

Disgaea 6 Complete (Nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store)

Card Shark (Steam et Epic Games Store)

KartKraft (Steam)

Hotline Miami (Steam)

NASCAR 21: Ignition (Steam)

À venir en juillet :

Matchpoint-Tennis Championships (Nouvelle sortie sur Steam, 7 juillet)

Sword and Fairy Inn 2 (Nouvelle sortie sur Steam, 8 juillet)

Loopmancer (Nouvelle sortie sur Steam, 13 juillet)

Stones Keeper : King Aurelius (Nouvelle sortie sur Steam, 14 juillet)

Endling – Extinction is Forever (Nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store, 19 juillet)

Grimstar: Welcome to the Savage Planet (Nouvelle sortie sur Steam, 19 juillet)

Sweet Transit (Nouvelle sortie sur, 28 juillet)

Panzer Arena: Prologue (Nouvelle sortie sur Steam, 20 juillet)

Hell Pie (Nouvelle sortie sur Steam, 21 juillet)

