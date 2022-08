Carte graphique : les RTX 3080 et RTX 3060 sont à leur meilleur prix chez Rue du Commerce

Le prix des cartes graphiques revient enfin à la normale. Aujourd'hui, c'est Rue du Commerce qui propose deux bonnes affaires à réaliser sur une RTX 3080 Gaming OC 12 Go à 879 euros et une RTX 3060 Eagle 12 Go à moins de 400 euros.

Après avoir atteint des sommets en raison de l’essor du minage de cryptomonnaies et de pénuries de matières premières, le prix des processeurs et des cartes graphiques semble être en train de revenir à la normale. Une excellente nouvelle pour qui a envie de mettre à jour sa configuration, ou monter une tour de jeu flambant neuve.

Actuellement, il est possible de trouver de très jolies offres sur les cartes RTX série 30 fabriquées par Gigabyte. L’occasion d’obtenir une RTX 3060 et surtout, une RTX 3080 12 Go à un prix très raisonnable. Parfait pour se préparer pour les sorties jeu vidéo de la fin de l’année.

Les offres RTX série 30 de Rue du Commerce en bref :

la GeForce RTX 3080 Gaming OC 12 Go de Gigabyte à 879,90 euros (au lieu de 1119,73 euros) ;

la GeForce RTX 3060 Eagle 12 Go de Gigabyte à 399,90 euros (au lieu de 419 euros).

GeForce RTX 3080 Gaming OC 12 Go : un monstre de puissance pour jouer en 4K

Si vous souhaitez pousser à fond les paramètres graphiques des jeux PC les plus récents et vous en mettre plein les mirettes en 4K (à condition d’avoir un écran compatible), la GeForce RTX 3080 Gaming OC 12 Go est sans doute la carte graphique qu’il vous faut.

Basée sur les derniers modèles de GPU Nvidia (la fameuse architecture Ampère), cette carte graphique se démarque par sa puissance, notamment grâce à la présence de 12 Go de RAM intégrée (en GDDR6X s’il vous plaît). Ajoutez à ceci une interface mémoire utilisant un bus 384 bits et pas loin de 8960 cœurs CUDA et vous obtenez une carte graphique capable de supporter sans broncher la charge de travail occasionnée par les jeux les plus gourmands.

Afin de proposer des performances impeccables en toute situation, cette RTX 3080 Gaming OC 12 Go peut compter sur deux atouts : son overclocking d’usine (le OC dans son nom) qui lui permet d’obtenir un surcroît de puissance et surtout son refroidissement extrêmement efficace assuré par pas moins de trois ventilateurs ainsi qu’un dissipateur thermique placé sur l’arrière du châssis.

Proposé habituellement à 1119,73 euros, la RTX 3080 Gaming OC 12 Go de Gigabyte est actuellement proposée à 879,90 euros chez Rue du Commerce.

GeForce RTX 3060 Eagle 12 Go : la polyvalence à prix contenu

Plus modeste à tous points de vue que la 3080, cette GeForce RTX 3060 Eagle 12 Go n’en demeure pas moins une excellente carte graphique qui mise sur la polyvalence et un positionnement tarifaire particulièrement abordable. De quoi permettre de monter une configuration solide et pérenne sans pour autant se ruiner.

Elle est également basée sur l’architecture Ampère, qui lui permet de proposer des performances très satisfaisantes, cette RTX 3060 est idéale pour profiter de vos jeux en Full HD (1080p) sans aucune restriction. Ses 12 Go de RAM en GDDR6X lui permettent d’ailleurs de proposer une expérience fluide en jeu, y compris en plein cœur de l’action. Et si vous êtes un poil gourmand, sachez que vous pourrez même pousser vos jeux en 2K, au prix de quelques sacrifices sur les réglages graphiques.

Côté refroidissement, elle peut compter sur deux ventilateurs Windforce 2X de 100 mm dont la rotation inversée permet d’assurer une bonne circulation de l’air, ainsi qu’un ensemble de caloducs et de dissipateurs thermiques très efficaces. De quoi éviter la surchauffe, cause principale de la perte de puissance des composants informatiques.

Généralement proposée aux alentours de 419 euros, la GeForce RTX 3060 Eagle 12 Go vous est proposée pour une durée limitée à 399,90 euros par Rue du Commerce.

Quels sont les avantages d’une carte Nvidia GeForce RTX série 30 ?

Le gros bénéfice des cartes graphiques Nvidia GeForce de série 30 réside incontestablement dans l’arsenal de technologies proposées par Nvidia. Au-delà de la partie matérielle, le constructeur investit énormément dans la partie logicielle et accouche régulièrement de nouveautés qui changent radicalement la donne, surtout en matière de jeu.

Les GeForce de série 30 permettent d’accéder à de nombreuses technologies Nvidia dont :