GeForce Now : la liste des jeux ajoutés le 1er septembre 2022

Comme tous les jeudis, Nvidia rajoute une fournée de jeux à la liste de titres compatibles avec GeForce Now. On y trouve entre autres l'excellentissime Hotline Miami 2, LEGO Brawls ou encore Scathe.

Pour le mois de septembre, Nvidia a prévu de rajouter 22 nouveaux à son service de cloud gaming GeForce Now, dont 19 dès leur sortie. Il y en a pour tous les goûts avec Trail Out, un jeu de voitures inspiration Flat Out, Steelrising, un RPG prenant place durant la Révolution française, ou encore Construction Simulator.

Mais en attendant leur arrivée, le lot du jour contient 10 jeux tout aussi éclectiques.

Les jeux ajoutés à GeForce Now le 1er septembre 2022

Il faut bien l’avouer, ce ne sont pas ici les jeux les plus gourmands en ressources. Vous n’aurez pas besoin d’un abonnement RTX 3080 pour profiter des meilleurs graphismes sur ces titres (mais ce n’est pas forcément là le plus gros avantage de cette offre).

On note tout de même la présence de Hotline Miami 2, un incontournable malgré son âge ou encore LEGO Brawls qui semble bien déjanté.

Rappelons tout de même que la fin août a vu l’arrivée de Destiny 2 (Epic Games Store), Guild Wars 2 (Steam), Tyrant’s Blessing (Epic Games Store) ou encore Warhammer 40,000 : Mechanicus (Epic Games Store).

S’abonner à GeForce Now

GeForce Now propose trois offres :

La première gratuite, mais limitant les sessions à 1 heure de jeu ;

La seconde à 9,99 € / mois avec du 1080p60, du RTX et des sessions de 6 heures ;

La troisième à 19,99 € / mois avec une définition jusqu’en 4K et un framerate jusqu’à 120 FPS.

