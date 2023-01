GeForce RTX : Nvidia utiliserait une IA pour se donner un gros boost de performances

Un spécialiste des tests de performance affirme que Nvidia travaillerait sur l'amélioration de ses pilotes graphiques. En utilisant une IA, la firme pourrait tirer de gros gains de performances.

Depuis plusieurs mois, l’utilisation de l’Intelligence Artificielle semble sur toutes les bouches dans la tech et promet de faire des miracles. Le domaine n’est pas nouveau pour Nvidia qui a déjà mis au point l’une des applications de l’IA les plus pratiques pour le grand public avec le DLSS.

La firme aurait trouvé un autre domaine d’exploitation pour l’IA : l’écriture de ses pilotes graphiques. Un domaine qui pourrait procurer un gros gain de performances aux GeForce RTX.

L’information nous vient du compte Twitter de CapFrameX, repérée par 01Net. CapFrameX est un logiciel permettant de mesurer les performances d’une machine en jeu et c’est un outil déjà utilisé par de nombreux journalistes.

[Rumor] Nvidia is working on AI optimized drivers. Release maybe this year (Q1).

▶️ Up to 30% more performance

▶️ Average improvement ~10%

▶️ No info about specific gen

Take this with a grain of salt. If true Nvidia drivers will be real "fine wine". pic.twitter.com/QGTUL9iK7N

— CapFrameX (@CapFrameX) January 8, 2023