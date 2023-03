GTC 2023 : Nvidia annonce une conférence axée sur ce qui va lui rapporter le plus

Nvidia a partagé il y a quelques jours un communiqué fixant le cadre de sa conférence GTC à venir. Au programme : IA, Metaverse, modèles de langage, robotique ou encore Cloud... autant de thématiques centrales, offrant de belles perspectives économiques à la firme.

Six mois après le lancement de ses cartes graphiques Ada Lovelace (GeForce RTX 4000), Nvidia tiendra bientôt sa traditionnelle GPU Technology Conference (alias GTC). L’évènement faisait il y a quelques jours l’objet d’un communiqué dévoilant les grandes lignes de ce dont il sera question entre les 20 et 23 mars. En l’occurrence, Nvidia devrait parler d’à peu près tout ce qui fait vibrer le secteur professionnel et celui des entreprises depuis des mois : comprenez l’IA, le Métavers, les modèles de langage, la robotique ou encore l’indéboulonnable cloud. Autant de domaines technologiques financièrement porteurs pour la marque au caméléon.

En tout, et comme le précise Nvidia dans son communiqué, l’évènement devrait réunir plus de 250 000 personnes sur les quatre jours (physiquement et virtuellement), mais aussi permettre plus de 650 sessions animées par des chercheurs, des développeurs et des représentants du secteur industriel. Les inscriptions, elles, sont possibles à cette adresse.

L’IA plus centrale que jamais, et Nvidia peut s’en frotter les mains

« C’est le moment le plus extraordinaire auquel nous ayons assisté dans l’histoire de l’IA », a pour sa part commenté Jensen Huang, emblématique dirigeant de Nvidia. « Les nouvelles technologies d’intelligence artificielle et leur adoption, qui se répand rapidement, transforment la science et l’industrie, et ouvrent de nouvelles frontières à des milliers de nouvelles entreprises. Ce sera notre GTC la plus importante à ce jour », poursuit l’intéressé.

Il faut dire qu’au travers de ChatGPT, l’IA profite d’un coup de projecteur rare auprès du grand public, mais aussi d’un intérêt toujours plus renforcé chez les géants de la Tech, plus conscients que jamais de son potentiel dans une infinité de domaines. Pour Nvidia, passé maître dans l’art de développer des GPU voués à l’IA, ce contexte s’avère particulièrement propice à l’organisation d’une GTC hors norme.

Cette édition 2023 devrait ainsi réunir de nombreux partenaires de la marque, rattachés tant au marché de la Tech qu’aux secteurs automobiles et industriels. On retient notamment Meta, Netflix, IBM, Siemens, Microsoft, Google, Pixar, Samsung, VMWare, TSMC, Amazon Robotics, AWS, ByteDance, Dell, Epic Games, Ford, General Motors, le groupe Jaguar Land Rover, Lockheed Martin, Shell ou même l’United States Space Force… pour ne citer qu’eux.

