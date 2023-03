GeForce Now : la liste des jeux ajoutés en avril 2023

Nvidia vient de révéler les jeux qui rejoindront son service de cloud gaming en avril 2023.

Le jeudi, c’est GeForce Thursday pour les amateurs de cloud gaming ! Comme toutes les semaines, Nvidia rajoute des jeux au catalogue de GeForce Now et puisqu’il s’agit de la fin du mois, la marque au caméléon en profite pour teaser les sorties du mois d’avril 2023. Au programme, on peut noter quelques pépites indé, mais aussi un gros jeu attendu depuis très longtemps, puisqu’initialiement prévu pour 2015 : Dead Island 2.

Voici donc les nouveaux jeux à rejoindre la liste de compatibilité GeForce Now.

Les nouveaux jeux GFN de la semaine

Avant de passer au mois d’avril, faisons d’abord le point sur les jeux ajoutés à GeForce Now cette semaine.

9 Years of Shadows (Steam)

Terra Nil (Steam, 28 mars)

Gripper (Steam, 29 mars)

Smalland: Survive the Wilds (Steam, 29 mars)

DREDGE (Steam, 30 mars)

Ravenbound (Steam, 30 mars)

The Great War: Western Front (Steam, 30 mars)

Troublemaker (Steam, 31 mars)

Have a Nice Death (Steam)

Tower of Fantasy (Steam)

Tunche (Epic Games Store)

On peut relever notamment la présence de Terra Nil, sorte de city builder écolo, ainsi que le rogue lite Have a Nice Death du côté des jeux indés à ne pas rater. Ceux qui veulent profiter de la puissance de GeForce Now se tourneront évidemment davantage vers Ravenbound et son open world.

Les jeux prévus sur GeForce Now en avril

En avril, la liste est plutôt alléchante, avec l’arrivée de Dead Island 2 le 21 avril, le jour de sa sortie.

Meet Your Maker (Steam, 4 avril)

Road 96: Mile 0 (Steam, 4 avril)

TerraScape (Steam, 5 avril)

Curse of the Sea Rats (Steam, 6 avril)

Ravenswatch (Steam, 6 avril)

Supplice (Steam, 6 avril)

DE-EXIT – Eternal Matters (Steam, 14 avril)

Survival: Fountain of Youth (Steam, 19 avril)

Tin Hearts (Steam, April 20)

Dead Island 2 (Epic Games Store, 21 avril)

Afterimage (Steam, 25 avril)

Roots of Pacha (Steam, 25 avril)

Bramble: The Mountain King (Steam, 27 avril)

11-11 Memories Retold (Steam)

canVERSE (Steam)

Teardown (Steam)

Get Even (Steam)

Little Nightmares (Steam)

Little Nightmares II (Steam)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Steam)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (Steam)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (Steam)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Steam)

