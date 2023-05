GeForce 4060 et 4060 Ti : Nvidia complète sa gamme avec des prix encore plus bas

Nvidia décline son architecture Ada Lovelace avec des cartes graphiques plus accessibles. Voici les GeForce RTX 4060.

Cette annonce était attendue par les gamers soucieux de leur portefeuille. À chaque génération de carte graphique, la famille des GeForce 60 représente le cœur de gamme accessible et souvent très populaire.

Encore aujourd’hui, les configurations les plus populaires sur Steam utilisent des GeForce GTX 1060, RTX 3060 ou RTX 2060. Après une excellente RTX 4070, on attendait forcément l’annonce d’une GeForce RTX 4060. Les rumeurs avaient vu juste.

Tout Ada Lovelace avec des performances moins poussées

Nvidia dévoile trois cartes graphiques aujourd’hui : la GeForce 4060 Ti 8 Go, la GeForce RTX 4060 Ti 16 Go et la GeForce RTX 4060. Les deux dernières seront véritablement lancées au mois de juillet, mais la GeForce RTX 4060 Ti 8 Go commencera sa commercialisation dès le 24 mai.

Avec la GeForce RTX 4060 Ti, Nvidia promet des performances suffisantes pour jouer de façon fluide en 1920 x 1080 pixels sur tous les jeux avec les paramètres au maximum. La firme compte notamment sur son DLSS 3 de plus en plus adopté par les jeux pour séduire. D’autres nouveautés d’Ada Lovelace sont là comme le meilleur rapport performance/consommation ou l’intégration de l’encodage AV1.

Dans le détail, la GeForce RTX 4060 Ti intègre 4352 cœurs CUDA, 136 cœurs Tensor de 4e génération et 34 cœurs RT de 3e génération pour une fréquence du GPU de 2310 MHz (base) à 2535 MHz (Boost). C’est du côté de la VRAM que les fans pourront grincer des dents avec seulement 8 Go de GDDR6 sur un bus 128-bit pour une bande passante de 288 Go/s. D’après Nvidia, ce déficit est compensé par un surplus de cache L2 (32 Mo) qui devrait permettre de virtuellement pousser la bande passante à 554 Go/s et offrir de meilleures performances qu’un bus mémoire plus large, à nombre de transistors égal.

Si l’on compare la GeForce RTX 4060 Ti avec les générations précédentes, on se rend compte que Nvidia mise désormais davantage sur une augmentation du nombre de cœurs RT et Tensor, dédiés au ray tracing et à l’IA, plutôt qu’aux cœurs CUDA. Autrement dit, la carte n’exprimera pleinement sa puissance que sur des applications modernes et optimisées pour l’architecture de Nvidia.

Côté consommation, Nvidia annonce un TGP de 160W pour une consommation moyenne en jeu de 140W. C’est une très bonne nouvelle puisque de nombreux joueurs pourront renouveler leur carte graphique sans changer d’alimentation.

La GeForce RTX 4060 Ti sera disponibles à partir de 439 euros chez les partenaires de Nvidia, mais aussi sous la forme d’une Founder Edition.

