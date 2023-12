Nvidia GeForce Now : pour la première fois, le service de cloud gaming ajoute 46 nouveaux jeux d’un coup

C'est l'heure du bilan 2023 pour GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia. La firme célèbre son catalogue de plus de 1800 jeux en annonçant près de 50 nouveaux titres, tous disponibles via le Game Pass.

Nvidia fait le bilan de l’année 2023 de GeForce Now, son service de cloud gaming. Nous vous informons quasiment toutes les semaines des nouveaux jeux arrivés sur le service, c’est maintenant l’occasion de revenir sur quelques chiffres pour la firme, mais aussi d’annoncer une nouvelle fournée de près d’une cinquantaine de jeux issus du Xbox Game Pass, rien que ça.

Plus de 1800 jeux disponibles sur le cloud

En 2023, le GeForce Now a introduit sa nouvelle formule Ultimate, permettant de jouer en cloud avec la puissance d’une RTX 4080. Les joueurs pouvaient désormais profiter de leurs jeux en 4K et 120 images par seconde (ou 1440p et 240 images par seconde), une première sur le marché. Le catalogue contient désormais plus de 90 titres jouables avec les options de ray tracing et path tracing, comme Cyberpunk 2077 ou le très récent Alan Wake 2.

Selon Nvidia, les joueurs ont streamé plus de 250 millions d’heures sur GeForce Now, sans toutefois préciser le nombre d’abonnés. Le service étant davantage une vitrine technologique pour ses cartes RTX qu’un levier de rentabilité, on imagine qu’il ne leur semble pas utile de préciser ce chiffre.

Avec les nombreux jeux ajoutés cette année, le catalogue de GeForce Now s’élève désormais à plus de 1800 jeux. Pour rappel, il est nécessaire de posséder ces titres sur une plateforme spécifique (Steam, GOG, Epic, Microsoft) avant de pouvoir y jouer en cloud gaming sur le service. Vous avez donc moins de jeux sur le cloud de Xbox par exemple (389 à l’heure où nous écrivons ces lignes), mais ces derniers sont jouables directement.

Une cinquantaine de jeux ajoutés

Nvidia a profité de cette célébration pour ajouter pas moins de 46 nouveaux jeux au service, accessible sur le store de Microsoft et pour certains, dans son abonnement Game Pass. Dans le lot on retrouve des titres comme Control, The Medium, Metro Exodus, Sable, Darksiders III ou encore le jeu français Tinykin. Voici la liste complète des nouveaux jeux ajoutés ce jour :

AI : THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative (Xbox)

(Xbox) Amazing Cultivation Simulator (Xbox)

(Xbox) The Anacrusis (Xbox)

(Xbox) Age of Wonders 4 (Xbox)

(Xbox) Before We Leave (Xbox)

(Xbox) Century: Age of Ashes (Xbox)

(Xbox) Chorus (Xbox)

(Xbox) Control (Xbox)

(Xbox) Darksiders III (Xbox)

(Xbox) Destroy All Humans! (Xbox)

(Xbox) Disgaea 4 Complete+ (Xbox)

(Xbox) Edge of Eternity (Xbox)

(Xbox) Europa Universalis IV (Xbox)

(Xbox) Evil Genius 2: World Domination (Xbox)

(Xbox) Fae Tactics (Xbox)

(Xbox) Farming Simulator 17 (Xbox)

(Xbox) The Forgotten City (Xbox)

(Xbox) Human Fall Flat (Xbox)

(Xbox) Immortal Realms: Vampire Wars (Xbox)

(Xbox) Lethal League Blaze (Xbox)

(Xbox) Martha is Dead (Xbox)

(Xbox) Matchpoint – Tennis Championships (Xbox)

(Xbox) Maneater (Xbox)

(Xbox) The Medium (Xbox)

(Xbox) Metro Exodus (Xbox)

(Xbox) Mortal Shell (Xbox)

(Xbox) MotoGP 20 (Xbox)

(Xbox) Moving Out (Xbox)

(Xbox) MUSYNX (Xbox)

(Xbox) Neon Abyss (Xbox)

(Xbox) Observer : System Redux (Xbox)

(Xbox) Pathologic 2 (Xbox)

(Xbox) The Pedestrian (Xbox)

(Xbox) Raji: An Ancient Epic (Xbox)

(Xbox) Recompile (Xbox)

(Xbox) Remnant: From the Ashes (Xbox)

(Xbox) Remnant II (Xbox)

(Xbox) Richman 10 (Xbox)

(Xbox) Sable (Xbox)

(Xbox) SpellForce 3: Soul Harvest (Xbox)

(Xbox) Surgeon Simulator 2 (Xbox)

(Xbox) Sword and Fairy 7 (Xbox)

(Xbox) Tainted Grail: Conquest (Xbox)

(Xbox) Tinykin (Xbox)

(Xbox) Worms W.M.D (Xbox)

(Xbox) Worms Rumble (Xbox)