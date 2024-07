Pourquoi le prix des Nvidia GeForce RTX 4060 et 4070 pourrait bientôt flamber

Une pénurie pourrait avoir lieu sur la gamme de GPU GeForce RTX 40 « Ada » de Nvidia. En cause, une production ralentie et un accent mis sur l’intelligence artificielle.

Carte Graphique Nvidia GeForce RTX 4070 Super // Source : Nvidia

La disponibilité des GPU GeForce RTX 40 de Nvidia a été considérablement réduite alors que l’arrivée des séries 50 se fait encore attendre. De nombreux partenaires commerciaux suggèrent qu’une pénurie serait à venir.

Créer de la demande ?

Les cartes graphiques Nvidia font partie des succès critiques, que ce soit du côté des utilisateurs comme de la presse. Lors de la Game Developers Conference (GDC) de 2024, on pouvait s’attendre de la part du constructeur à des nouvelles sur la série 50 de ses cartes graphiques dédiées aux gamers, mais il n’en fut rien. L’accent a été mis sur l’intelligence artificielle qui condense les attentes et les espoirs de la technologie. Pire, on apprend via WCCFTech que les Nvidia GeForce RTX 4060 et 4070 pourraient connaître une pénurie dès le mois d’août. Les lignes de production ont ralenti avec une baisse de l’offre allant jusqu’à 50%. Alors qu’est-ce qui pourrait expliquer cette pénurie ? WCCFTech nous livre quelques pistes.

De multiples causes

Des fournisseurs tels que le leader en semi-conducteur TSMC a par exemple, réorienté une importante partie de sa production pour répondre aux demandes croissantes de l’intelligence artificielle. En résulterait une baisse en approvisionnement des GPU NVIDIA Ada Lovelace « GeForce RTX 40 » pour éviter une saturation complète de la chaîne d’approvisionnement.

D’autres sources affirment que la différence de prix entre les séries 40 et 50 ne serait pas suffisamment importante pour motiver le passage à la nouvelle gamme. Nvidia ferait alors délibérément le choix de réduire son offre. Une décision qui pourrait créer de la raréfaction et faire s’envoler le prix de la série RTX 40 avant l’arrivée de la série 50. Nvidia s’est déjà retrouvée par le passé confronté à une situation similaire avec du surstock de la série RTX 30 « Ampere ». Selon une enquête sur le matériel steam utilisée en juin 2024 relayée par WCCFTech, les GPU GeForce RTX 40 « Ada » de Nvidia ne représente que 21,3 % des parts contre 32,7% pour les GPU RTX 30 « Ampere ».

Les raisons de cette pénurie à venir apparaissent comme multiples. Si vous aviez prévu de changer votre matériel et spécialement votre carte graphique, la période semble tout indiquée avant une montée de prix potentielle.