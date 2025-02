Pour s’acheter des GeForce RTX en rupture permanente, ils s’organisent

Depuis plus de trois ans, les marchés des cartes graphiques, des consoles et du matériel PC subissent une pénurie de stock inédite. Pour réussir à obtenir la précieuse commande, les joueurs s’organisent sur Internet.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Moins de 5 minutes. C’est le temps qu’il a fallu jeudi 30 janvier à Nvidia pour écouler ses stocks de GeForce RTX 5080 et RTX 5090 en Founder Edition en France.

Malgré un prix supérieur aux 1000 euros pour ces deux modèles de cartes graphiques, ils étaient plus d’une centaine réuni sur le serveur Discord de Bavarnold avec un seul objectif : faire parmi des chanceux à pouvoir obtenir la carte dès son lancement.

Frandroid a voulu accompagner ce moment en intégrant le serveur en question, mais aussi en interrogeant son créateur Bavarnold.

Un projet lancé en 2020

Le projet voit le jour en 2020 et prend la forme d’un Discord : « le fruit du hasard », nous confie Bavarnold, « certaines fonctionnalités propres à Discord m’ont permis d’acquérir rapidement une grande visibilité et un public conséquent. La plateforme s’est avérée parfaitement compatible avec un service de ce type ».

L’objectif : faire mieux que les comparateurs de prix « qui ne répondaient pas à mes attentes en termes de simplicité et d’efficacité » et répondre à une frustration, celle des boutons d’alertes de disponibilité sur les sites de commerce : « qui d’entre nous a déjà réussi à obtenir le produit souhaité grâce à cette fonctionnalité ? Je me le demande ».

« Avoir une notification à la milliseconde près était important »

En 2020, c’est à la fois la pandémie de Covid, le lancement des consoles de nouvelles générations PS5 et Xbox Series et des GeForce RTX 3000 de Nvidia. La demande pour des produits liés au jeu vidéo est au plus haut, et l’offre au plus bas, en raison des difficultés d’approvisionnement.

Pour réussir à commander la carte graphique ou la console que l’on recherche, il faut donc être prévenu dès l’arrivée en stock : « au plus fort de la pénurie, avoir une notification à la milliseconde près était important ».

Mais la réactivité ne fait pas tout : il faut réussir à commander son bien en quelques clics et pour cela, il faut bien se préparer à l’achat. Des opérations qui se préparent en amont avec de l’aide présente sur le Discord : « au final, la réactivité est une conséquence d’un besoin. Et la véritable réponse à ce besoin, c’est d’être présent pour accompagner, aider et partager des informations que d’autres n’ont pas. ».

Un extrait des conseils donnés aux utilisateurs du Discord. // Source : capture Frandroid

Deux PC pour faire tourner la plateforme

Avant de créer une installation capable de répondre à la milliseconde, il y a eu deux simples PC avec une multitude d’onglets sur des navigateurs pour suivre en temps réel les stocks.

Pour l’anecdote, mon premier système d’alerte n’était pas le plus réactif, et j’ai toujours été transparent à ce sujet. Mais en 2020, nous étions les seuls à proposer ce type de service, accessible gratuitement et simple à mettre en œuvre. Le système fonctionnait grâce à deux PC à la maison, avec 40 à 50 onglets programmés chaque jour. À l’époque, cette réactivité à la minute près était suffisante, d’autant que je débutais et comptais entre 300 et 500 membres sur mon serveur Discord.

Le service Discord n’a d’ailleurs pas été le seul mis à contribution, même s’il est resté le centre névralgique des opérations : « en nous appuyant sur les solutions existantes, nous avons pu proposer des notifications par mail, SMS, Discord, Telegram, Twitter et Twitch ».

L’effet Nvidia

Au cours des dernières années, les objets les plus recherchés ont forcément évolué. Ces derniers mois, c’étaient les Ryzen 7 7800X3D et Ryzen 7 9800X3D qui avaient le vent en poupe. Il faut dire qu’il s’agit des meilleurs CPU du marché pour les joueurs, loin devant les propositions d’Intel.

Mais la star du Discord, ça reste Nvidia : « après les annonces de NVIDIA, notre serveur a connu une vague d’adhésions importante, avec plus de 700 nouveaux membres. On remarque également un intérêt bien plus marqué pour les RTX 5000 par rapport aux RTX 4000. » Bavarnold suppose qu’il s’agit d’anciens utilisateurs qui avaient pu s’acheter une RTX 3000 et avaient donc logiquement sauté la génération RTX 4000.

Le géant de la carte graphique est incontesté : « Côté AMD, malheureusement, la sortie des cartes graphiques a été repoussée à mars, et aujourd’hui, plus personne n’en parle ».

Aider les utilisateurs

L’accès au Discord de Bavarnold est gratuit, il permet tout à la fois de discuter de l’actualité, demander de l’aide pour optimiser sa configuration en vue d’un prochain achat et être tenu au courant de la disponibilité des cartes.

Les utilisateurs peuvent aussi proposer des bons plans, qui sont ensuite soumis au vote pour déterminer si l’offre est réellement intéressante ou non.

Les membres partagent leurs découvertes, comparent leurs cartes favorites, et nous demandent des conseils sur les meilleurs sites pour faire de bonnes affaires. Finalement, même en 2025, la recette qui marche reste la même : centraliser les informations, les résumer, et fournir des pistes claires pour aider les utilisateurs à faire le bon achat. C’est une approche qui, à ce jour, reste unique à notre plateforme.

Derrière ce travail gratuit, il y a aussi un modèle économique : les abonnés à la chaine Twitch de Bavarnold peuvent accéder à des salons privés sur le Discord. Ici, les « VIP » sont prévus à l’instant où Nvidia met en vente ses fameuses Founder Editions.

Ces cartes graphiques sont très prisées, car elles sont vendues au tarif conseillé par Nvidia, tout en proposant un meilleur design que les cartes de fabricants tiers. La distribution est assurée en France par le groupe LDLC, ce qui permet en plus d’être livré relativement rapidement par Chronopost.

Chez nous, la recherche se concentre davantage sur le meilleur prix, car il est facile de voir ces produits proposés à 1,5 fois leur prix annoncé. Les membres nous font confiance pour les aider à trouver le prix juste auquel ils sont prêts à acheter, et non pas à +150 à 200€, simplement parce que le produit devient plus difficile à trouver.

Après les premiers « drops » de Nvidia, les moments où la marque met en vente ses cartes, Bavarnold travaille désormais à la création d’une boucle Telegram, pour diversifier les canaux d’informations.

De quoi également préparer l’arrivée des GeForce RTX 5070 et 5070 Ti prévues en février avec un tarif plus accessible que les RTX 5080 et 5090.

La méthode fonctionne

Chez Frandroid, nous nous donnons également pour mission de vous guider dans vos achats tech, mais aussi de répertorier les meilleurs bons plans. Un travail fait main par des journalistes au cœur de la rédaction et spécialisés sur ces sujets.

Le désavantage de notre méthode, c’est justement la réactivité pour des produits qui restent en stock seulement quelques minutes.

Les plateformes comme celle de Bavarnold apparaissent alors comme une alternative intéressante pour ces produits très particuliers. Une méthode qui a fait ses preuves : l’auteur de cet article a pu faire partie des chanceux de la 2e vague à obtenir une RTX 5080 Founder Edition.