Nvidia : « l’ère des robots est là »

On sentait la vague arrivée, et Nvidia en fait une grande annonce : la tech plonge dans l’ère de la robotique.

Si les annonces de Xiaomi ou Tesla ne vous avaient pas mis sur la piste, voici une confirmation en bonne et due forme de la part de Nvidia : « l’ère de la robotique généraliste est arrivée ».

Et rien de mieux qu’une démonstration sur scène. Les équipes de Nvidia ont travaillé avec Disney Research et Google Deepmind sur un premier robot tout droit tiré de l’univers de Star Wars et inspiré par les droids BDX.

Pendant quelques minutes, le petit robot a accompagné le patron de Nvidia Jensen Huang sur scène. Capable de se déplacer, reconnaitre son environnement ou encore d’écouter les ordres du patron de Nvidia et lui répondre avec les bruits caractéristiques d’un droid.

On imagine bien à quel point le petit robot pourra très vite trouver sa place dans les parcs à thème du géant du divertissement. À l’avenir, il trouvera aussi sans doute sa place dans nos foyers comme le cadeau de Noël idéal des fans de Star Wars.

GR00T N1 pour les robots humanoid

Au-delà de cette présentation, Nvidia entend surtout proposer un socle technologique pour ses premiers clients comme Boston Dynamics, Atlas, Agility Robotics ou encore Neura Robotics.

Les futurs robots pourront être entrainés grâce à ce modèle open source. Il réunit deux systèmes de réflexion artificielle.

Le premier se veut rapide dans son exécution pour s’inspirer des réflexes humains et permettre des réactions du robot. Le second, plus lent, va permettre au robot d’analyser plus profondément son environnement et de réfléchir pour planifier ses prochaines actions.