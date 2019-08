La Shield TV de Nvidia reste la box à battre pour Android TV, n’ayant jamais été surpassée depuis sa sortie en 2015. Nvidia prévoit cependant un refresh cette année : deux modèles seraient bien prévus.

Android TV n’a jamais été destiné uniquement aux constructeurs de téléviseurs : c’est un système libre que l’on peut utiliser partout. Nvidia l’avait bien compris en sortant en 2015 la Shield TV, une box Android TV omnipotente qui est compatible avec toutes les dernières technologies.

Depuis, elle n’a jamais vraiment été surpassée. On pourra citer la Xiaomi Mi Box S, mais celle-ci est largement moins puissante. En 2017, la Shield TV est devenue plus petite, mais pas plus puissante. En 2019, nous devrions avoir le droit à bien plus.

Deux nouvelles Shield TV pour 2019

Le site XDA Developers a en effet découvert que deux modèles de Shield TV étaient en développement actuellement, suite à la révision du Tegra X1 que l’on retrouve dans la Nintendo Switch Lite. Le premier modèle « mdarcy » est déjà apparu en ligne, et se veut être un simple rafraîchissement de celui de 2017.

Toutefois, un second modèle est apparu avec le nom de code « sif ». Ce dernier a été trouvé grâce à la dernière mise à jour de Shield Experience sous Android 9 Pie récemment déployée, qui indique que ce dernier n’intégrerait pas de tuner TV ni de support de l’USB, mais intégrerait bien un lecteur de cartes SD.

Tout se jouera donc sur la forme qu’adopteront ces deux modèles. Le premier devrait sensiblement avoir la même que le modèle de 2017, mais le dernier semble faire des sacrifices afin de devenir plus compact. Nous ne devrions plus tarder à les découvrir officiellement.