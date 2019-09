Bien décidé à muscler encore un peu plus son entrée de gamme, NVIDIA travaillerait au lancement en octobre d’une GTX 1650 Ti… ainsi qu’à la commercialisation prochaine d’une GTX 1660 SUPER. Boostée à l’aide de mémoire GDDR6 (en lieu et place de la GDDR5 qui équipe l’actuelle GTX 1660), la carte serait proposée à un tarif compétitif pour rivaliser avec les prochaines cartes abordables d’AMD, basées sur des puces Navi 14 et attendues à moins de 200 euros

Après le milieu de gamme (depuis le lancement des Radeon RX 5700 et RX 5700 XT en juillet), le prochain terrain d’affrontement entre NVDIA et AMD sera celui des cartes graphiques abordables, commercialisées entre 150 et 250 euros. Alors qu’AMD s’activerait à la préparation d’au moins trois nouvelles cartes entrée de gamme, NVIDIA semble pour sa part à l’oeuvre sur deux nouvelles puces : une GTX 1650 Ti (qui viendrait combler l’espace entre les GTX 1650 et GTX 1660) et une GTX 1660 SUPER équipée de mémoire vidéo GDDR6, pensée pour s’intercaler entre la GTX 1660 « classique » et la GTX 1660 Ti — remplaçante officieuse de l’ancienne GTX 1070 en termes de performances. Leurs tarifs de lancement seraient agressifs, explique WCCFTech, avec des prix estimés à 180 dollars pour la présumée GTX 1650 Ti et à près de 250 dollars pour la GTX 1660 SUPER.

GTX 1660 SUPER : une carte de plus ou une carte de trop ?

D’un point de vue technique, et si ces informations méritent encore d’être prises avec recul, cette GTX 1660 SUPER utiliserait un GPU TU116-300. Le même que pour la GTX 1660. Les deux cartes partageraient d’ailleurs le gros de leurs spécifications avec 1408 CUDA cores, 80 TMUs et 48 ROPs. Les principaux changements seraient observables sur les fréquences appliquées à la puce (certainement un peu plus élevées par défaut sur cette variante SUPER) et en matière de mémoire vidéo.

En lieu et place des 6 Go de VRAM GDDR5 intégrés à la GTX 1660 (pour 8 Gbps), la GTX 1660 SUPER embarquerait 6 Go de GDDR6 (cette fois pour 14 Gbps). A titre indicatif, la GTX 1660 Ti dispose elle aussi de mémoire GDDR6, mais limitée à seulement 12 Gbps. La mémoire intégrée à cette potentielle GTX 1660 SUPER serait par ailleurs couplée à un bus 192 bit afin de délivrer une bande-passante totale de 336 Go/s.

Reste le positionnement un peu bringuebalant d’une éventuelle GTX 1660 SUPER. NVIDIA n’aurait pas pour projet de supprimer la GTX 1660 de son lineup et laisserait donc les deux cartes cohabiter avec un écart de prix estimé à 20 dollars. En réalité c’est surtout face à la GTX 1660 Ti qu’un problème pourrait se poser puisque pour une trentaine de dollars de moins, la GTX 1660 SUPER proposerait un niveau de performances très proche de celui de sa grande sœur… quitte à vampiriser ses ventes, note WCCFTech. Si ce lancement se confirme, il sera donc intéressant de voir comment NVIDIA communique sur cette nouvelle carte et comment la marque parviendra à la situer dans son lineup pour ne pas rendre sa présence trop impactante vis-à-vis de ses aînées.

A noter enfin que la carte pourrait arriver sur le marché en octobre… comme la supposée GTX 1650 Ti évoquée plus haut.