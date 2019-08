Aperçu sur Compubench et basé lui aussi sur l’architecture 7 nm RDNA, le mystérieux GPU Navi 14 d’AMD pourrait permettre au groupe de renouveler avantageusement son entrée de gamme. Si l’information venait à se confirmer, AMD aurait une puce toute trouvée pour remplacer ses cartes graphiques abordables, comme l’actuelle RX 570, proposée sous la barre des 200 euros.

En fuite sur la base de données de l’outil de benchmarking Compubench, le GPU Navi 14 d’AMD semble se destiner, de par ses spécifications, à l’entrée de gamme et aux cartes graphiques visant un rapport performances / prix le plus probant possible. D’après les informations relayées sur Twitter, la puce, pour l’heure désignée par le nom de code « GFX1012 » et l’ID « AMD 7340:CF », serait configurée pour embarquer jusqu’à 24 unités de calcul et 1536 stream processors. Elle serait par ailleurs cadencée à 1,9 GHz et couplée à 3 Go de mémoire vidéo, ce qui tend à confirmer l’approche entrée de gamme d’AMD pour cette référence.

Trois déclinaisons du GPU Navi 14 pour trois nouvelles cartes graphiques abordables ?

Outre cette variante équipée de 3 Go de VRAM, une liste arborant des moutures équipées de 4 et 8 Go de mémoire vidéo a également fait son apparition sur Compubench, note WCCFTech. Trois nouvelles cartes graphiques d’entrée de gamme peuvent donc raisonnablement être envisagées chez AMD dans les prochains mois. Du point de vue des performances, ce GPU Navi 14 serait conçu pour surclasser une RX 570 animée par la vieillissante Polaris 20.

Véritable star de l’entrée de gamme, la RX 570 arrive actuellement à mi-chemin entre une GTX 1650 et la GTX 1660 en termes de puissance de calcul. En jeu, une carte graphique motorisée par un GPU Navi 14 devrait donc pouvoir rivaliser avec les GTX 1660 / 1660 Ti lancées par NVIDIA en début d’année. L’offre est alléchante, surtout si elle se concrétise au travers d’une approche tarifaire raisonnable et raisonnée. Toujours selon WCCFTech, ces nouvelles cartes devraient se positionner entre 150 et 200 dollars (130 à 180 euros) et pourraient aller jusqu’à remplacer non seulement la RX 570, mais aussi les RX 580 et 590 — le tout pour un prix inférieur.

[CompuBench] Compute Performance of AMD 7340:CF https://t.co/P8mjdkvlQ4

>GFX1012 = Navi 14.

>CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS = 12 (24) CU.

>CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE = 3204448256. — 比屋定さんの戯れ言@Komachi (@KOMACHI_ENSAKA) August 27, 2019

Quant à la question du créneau de lancement, une amorce de réponse pourrait se trouver dans la publication prochaine du driver Mesa 19.2, pour Linux. D’après de récentes rumeurs, AMD s’apprêterait à y intégrer le support pour sa puce Navi 14. La date de commercialisation devrait donc se préciser dans les prochains mois, comme l’avait par ailleurs indiqué Lisa Su dans une réponse à un actionnaire. L’intéressée indiquait il y a peu que de nouvelles cartes graphiques gravées en 7 nm étaient prévues « pour les prochains trimestres ».

Notons enfin qu’AMD doit aussi se pencher sur le haut de gamme pour fournir une réponse complète à l’offre de NVIDIA. Les puces high-end d’AMD doivent notamment arborer des GPU Navi 21 et Navi 23, dont la production devrait débuter en fin d’année 2019… ou sur la première moitié de 2020.