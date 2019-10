Après de nombreuses fuites et rumeurs concernant les Nvidia Shield TV et Nvidia Shield TV Pro de 2019, les nouvelles box Android TV du constructeur sont aujourd'hui une réalité. Vous souhaitez obtenir l'une des deux solutions au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Depuis 2017, Nvidia n’avait pas renouvelé sa gamme des box Android TV. Quelques rumeurs avaient circulé sur la Toile, jusqu’à la semaine dernière où l’on pouvait d’ores et déjà apercevoir les nouveaux modèles de 2019 dans les rayons des magasins aux États-Unis. Aujourd’hui, les Nvidia Shield TV et Nvidia Shield TV Pro sont officiellement disponibles dans l’Hexagone. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

La nouvelle télécommande Nvidia Shield TV et plus encore

Que ce soit le modèle classique ou pro, la Nvidia Shield de 2019 est livré avec sa nouvelle télécommande. Son design change et prend dorénavant la forme triangulaire d’une barre chocolat Toblerone. La disposition des boutons a par ailleurs changé avec désormais 8 boutons de fonctions au centre, deux boutons supplémentaires en haut, une zone de navigation et un bouton Netflix.

Les deux nouveaux boîtiers, aussi différents soient-ils esthétiquement, partagent en revanche quelques caractéristiques communes. Tout d’abord, ils intègrent la nouvelle puce Tegra X1+ pour une hausse de performances annoncée comme 25% supérieure aux anciens modèles. Ensuite, on retrouve une certification Dolby Vision pour le HDR et Dolby Atmos pour le son, l’intégration de Google Assistant et d’Amazon Alexa, ainsi qu’une amélioration de la définition jusqu’en 4K grâce à un nouvel algorithme plus poussé qu’auparavant afin d’obtenir une meilleure qualité d’images.

Comme d’habitude, l’une comme l’autre donnent évidemment accès à l’immense catalogue des applications du Play Store et peuvent également utiliser le service de Cloud Gaming du constructeur : GeForce Now, à condition d’avoir une connexion Internet solide.

Nvidia Shield TV à 159 euros

La Nvidia Shield TV classique de 2019 propose un design assez atypique avec sa forme cylindrique. Dans ce petit format, on retrouve tout de même 2 Go de mémoire vive pour épauler le nouveau processeur Tegra, un espace de stockage de 8 Go et une connectique intéressante, avec un slot microSD, un port HDMI et un port Ethernet, malgré l’absence de ports USB. Ce boîtier convient davantage à un usage multimédia, mais il est tout de même possible d’y connecter une manette sans fil grâce à sa compatibilité Bluetooth 5.0.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nvidia Shield TV 2019.

Où acheter le Nvidia Shield TV 2019 ?

Le nouveau boîtier Nvidia Shield TV 2019 est proposé à 159 euros sur Boulanger, et arrivera prochainement sur Amazon.

Nvidia Shield TV Pro à 219 euros

Le Nvidia Shield TV Pro est quant à lui le modèle destiné à celles et ceux qui souhaitent jouer aux jeux gourmands du Play Store dans les meilleures conditions possibles. Pour cela, il embarque 3 Go de mémoire vive (soit 1 Go de plus que le modèle classique) et le double de la capacité de stockage, à savoir 16 Go. Il offre même la possibilité de diffuser facilement ses parties sur Twitch. Grâce à ses 2 ports USB 3.0, il est également possible d’y connecter une ou plusieurs manettes de jeu, mais aussi un disque dur externe pour étendre la capacité de stockage initiale par exemple. Il peut enfin servir de serveur Plex en Full HD.

Où acheter le Nvidia Shield TV Pro 2019 ?

En ce qui concerne le Nvidia Shield TV Pro 2019, on le trouve à 219 euros sur Boulanger, et arrivera prochainement sur Amazon.

