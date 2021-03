Nvidia GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti : ça ne va pas résoudre les pénuries mais vous aurez du choix

Nvidia va continuer de commercialiser de nouvelles références de cartes graphiques GeForce RTX malgré les pénuries globales que nous connaissons.

Après les GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Ti, RTX 3060… Nvidia s’apprête à dévoiler deux nouvelles références. Il s’agit des Nvidia NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti. Ce n’est pas seulement deux lettres Ti qui sont ajoutées à leur dénomination mais il s’agit bel et bien de nouvelles références avec des caractéristiques mises à jour.

Qu’apporterait le « Ti » ?

La RTX 3070 Ti utiliserait un GPU Ampere GA104-400 avec 6144 cœurs CUDA et 8 Go de mémoire GDDR6X. Elle arriverait d’ici la fin du mois de mai. À titre de comparaison, la GeForce RTX 3070 utilise le GPU GA104-300 avec 5888 cœurs CUDA et 8 Go de mémoire GDDR6 (non-X).

Nvidia pourrait, comme la GeForce 3060, restreindre le minage d’ETH, néanmoins c’est une protection qui n’est pas suffisante pour stopper cette pratique. Il suffit de miner d’autres cryptos ou d’utiliser des pilotes personnalisés pour lever la restriction logicielle de Nvidia.

Concernant la GeForce RTX 3080 Ti, elle intégrerait un GPU GA102-225, avec 10 240 cœurs CUDA avec 12 Go de mémoire vive GDDR6X. À titre de comparaison, la GeForce RTX 3080 dispose de 10 Go de GDDR6X et la GeForce RTX 3090 de 24 Go de mémoire GDDR6X. Sa fréquence d’horloge serait presque aussi élevée que celle de la RTX 3090.

Ces deux cartes graphiques devraient être dévoilées en avril pour une commercialisation en mai. Bref, ce sont deux nouvelles cartes que vous ne pourrez pas acheter.